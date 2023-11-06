Болельщица бросила бюстгальтер на лед во время матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Торонто Мэйпл Лифс" и "Баффало Сейбрз" одна из фанаток бросила на лед свое нижнее белье. Это произошло после хет-трика Остона Мэттьюса, сообщает Zakon.kz.

В одном из игровых эпизодов, когда форвард "Торонто" Мэттьюс забил третью шайбу в этом поединке, болельщики по традиции начали бросать на арену кепки. Исключением стала одна из зрительниц, которая выбросила на лед бюстгальтер. Вскоре женский аксессуар подобрал сотрудник арены.

Leafs fans are really excited about the Matthews hatty… 😂😂



🎥: @GinoHard_

pic.twitter.com/8e1w5gpyd9 — BarDown (@BarDown) November 5, 2023

Сам матч завершился победой "Баффало" со счетом 6:4, несмотря на хет-трик американского нападающего Остона Мэттьюса.





26-летний Мэттьюс уже забил 11 голов в 11 матчах нового сезона. К тому же он записал на свой счет уже третий хет-трик нынешнего чемпионата за 11 игр.

Пылкие болельщицы не впервые совершают такие поступки во время матчей североамериканской лиги. Два года назад одна из фанаток российского хоккеиста Александра Овечкина на радостях также рассталась с нижним бельем. Болельщица "Вашингтона" метнула на лед свой предмет одежды после хет-трика напарника Овечкина – Ти Джей Оши.

Казахстанские болельщики тем временем восхищают иностранцев тем, что сами убирают за собой трибуны после матчей.