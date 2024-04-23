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Казахстанские дзюдоисты завоевали четвертую "бронзу" на ЧА-2024

Дзюдо 4 бронзы ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 14:30 Фото: Instagram/kaz_judoteam
В Гонконге завершилось азиатское первенство по дзюдо. В последний день соревнований прошли схватки в командном турнире, где казахстанская сборная заняла третье место, сообщает Zakon.kz.

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Команда Казахстана в матче за бронзовые медали выиграла у дзюдоистов Туркменистана, информирует пресс-служба НОК РК. Встреча завершилась со счетом 4:2. Другая медаль бронзового качества досталась представителям Узбекистана. Наши дзюдоисты за проход в финал не смогли одолеть родоначальников этого вида спорта – японцев.

Таким образом, казахстанские дзюдоисты завершили свои выступления на татами в Гонконге с четырьмя бронзовыми медалями. 

Кроме третьего места в командных состязаниях, наши спортсмены отличились в личных соревнованиях. Так, бронзовые награды азиатского чемпионата привезут на Родину: Галия Тынбаева (до 48 кг), Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг).

Подведя итоги китайских баталий, казахстанские дзюдоисты повторили свой показатель двухлетней давности, когда также замкнули призовую тройку азиатского чемпионата в командных схватках. Если сейчас обыграли Туркменистан, тогда были сильнее Узбекистана.  

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