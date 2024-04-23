Казахстанские дзюдоисты завоевали четвертую "бронзу" на ЧА-2024

В Гонконге завершилось азиатское первенство по дзюдо. В последний день соревнований прошли схватки в командном турнире, где казахстанская сборная заняла третье место, сообщает Zakon.kz.

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Команда Казахстана в матче за бронзовые медали выиграла у дзюдоистов Туркменистана, информирует пресс-служба НОК РК. Встреча завершилась со счетом 4:2. Другая медаль бронзового качества досталась представителям Узбекистана. Наши дзюдоисты за проход в финал не смогли одолеть родоначальников этого вида спорта – японцев.

Таким образом, казахстанские дзюдоисты завершили свои выступления на татами в Гонконге с четырьмя бронзовыми медалями.

Кроме третьего места в командных состязаниях, наши спортсмены отличились в личных соревнованиях. Так, бронзовые награды азиатского чемпионата привезут на Родину: Галия Тынбаева (до 48 кг), Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг).

Подведя итоги китайских баталий, казахстанские дзюдоисты повторили свой показатель двухлетней давности, когда также замкнули призовую тройку азиатского чемпионата в командных схватках. Если сейчас обыграли Туркменистан, тогда были сильнее Узбекистана.