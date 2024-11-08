Казахстан завоевал "бронзу" на ЧА-2024 по плаванию на открытой воде

8 ноября представитель сборной Казахстана Лев Черепанов занял третье место на азиатском первенстве по плаванию на открытой воде, который стартовал в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

Континентальный чемпионат по плаванию на открытой воде проходит уже 11-й раз. И в первый же день соревнований казахстанский пловец показал третий результат на дистанции 10 километров.









Отбор на ЧА-2024 проводился еще в июле текущего года. Тренерский штаб нашей сборной формировал список участников по итогам чемпионата Казахстана.





По итогам тех состязаний в команду вошли шесть человек: Галымжан Балабек, Лев Черепанов, Максим Клименко, Мария Федотова, Дарья Пушко и Аяжан Айнабекова.





На прошлом азиатском первенстве в Самарканде (Узбекистан) наши пловцы завоевала две медали. Оба достижения в активе Марии Федотовой, которая заняла третье место на дистанциях 5 и 10 километров.

ЧА-2024 продлится до 10 ноября.



