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Казахстан завоевал "бронзу" на ЧА-2024 по плаванию на открытой воде

Плавание Бронза ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 12:09 Фото: Telegram/olympickz
8 ноября представитель сборной Казахстана Лев Черепанов занял третье место на азиатском первенстве по плаванию на открытой воде, который стартовал в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

Континентальный чемпионат по плаванию на открытой воде проходит уже 11-й раз. И в первый же день соревнований казахстанский пловец показал третий результат на дистанции 10 километров.


Отбор на ЧА-2024 проводился еще в июле текущего года. Тренерский штаб нашей сборной формировал список участников по итогам чемпионата Казахстана.

По итогам тех состязаний в команду вошли шесть человек: Галымжан Балабек, Лев Черепанов, Максим Клименко, Мария Федотова, Дарья Пушко и Аяжан Айнабекова. 

На прошлом азиатском первенстве в Самарканде (Узбекистан) наши пловцы завоевала две медали. Оба достижения в активе Марии Федотовой, которая заняла третье место на дистанциях 5 и 10 километров. 
ЧА-2024 продлится до 10 ноября. 

Тем временем накануне столичный "Барыс" завершил домашнюю серию из 4-х игр, проиграв екатеринбургскому "Автомобилисту".

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