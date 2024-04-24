Лучший снайпер сборной Франции меняет "Милан" на "Лос-Анджелес"

Форвард французской сборной и итальянского "Милана" Оливье Жиру вскоре продолжит свою карьеру за океаном, в чемпионате МЛС (США и Канада), сообщает Zakon.kz.

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Как передает L’Equipe, 37-летний нападающий "Милана" уже предварительно подписал контракт с американским клубом "Лос-Анджелес". Договор француза с новой командой рассчитан примерно на полтора года с возможным продлением еще на один сезон.



Зарплата лучшего бомбардира сборной Франции (56 голов) составит 3 миллиона евро в год.





Фото: Instagram/oliviergiroud

"Лос-Анджелес" в нынешнем сезоне МЛС сыграл 9 игр. С 12-ю очками идет на 7-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. Стоит заметить, что в клубе из Калифорнии играет экс-вратарь сборной Франции – Уго Льорис.

Как пишут некоторые СМИ, именно этот голкипер стал одним из инициаторов перехода форварда из "Милана". О том, что Жиру собирается подписать контракт с "Лос-Анджелесом", намекали еще месяц назад.

Оливье Жиру в текущем чемпионате Серии А провел за "Милан" 30 матчей, где забил 13 голов и отдал 8 передач.