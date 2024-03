Лучший снайпер сборной Франции близок к переходу в Чемпионат США

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Оливье Жиру является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Франции (57 мячей) и все еще продолжает выступать за национальную команду. По сведениям Atlhletic, у 37-летнего форварда итальянского "Милана" через пару месяцев заканчивается контракт c клубом, и он намерен уехать за океан.

Но перед этим француз планирует сыграть на Евро-2024. Как раз после него откроется летнее трансферное окно в МЛС.

По предварительной информации, Жиру подпишет контракт с "Лос-Анджелесом" на год с возможным дальнейшим продлением.

🚨🇺🇸 LAFC have reached verbal agreement to sign Olivier Giroud on a contract valid until December 2025!



After interest revealed in October and formal bid earlier this week, there’s an initial agreement in place.



Nothing signed yet but close to being done.



Here we go, soon ⏳🇫🇷 pic.twitter.com/SAw90r5IwU