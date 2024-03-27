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Лучший снайпер сборной Франции близок к переходу в Чемпионат США

Футбол Переход МЛС, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 17:42 Фото: Instagram/oliviergiroud
Еще одним знаменитым футболистом может скоро пополниться чемпионат МЛС (США и Канада). Американский клуб "Лос-Анджелес" почти договорился о подписании контракта с французом Оливье Жиру, сообщает Zakon.kz.

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Оливье Жиру является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Франции (57 мячей) и все еще продолжает выступать за национальную команду. По сведениям Atlhletic, у 37-летнего форварда итальянского "Милана" через пару месяцев заканчивается контракт c клубом, и он намерен уехать за океан.

Но перед этим француз планирует сыграть на Евро-2024. Как раз после него откроется летнее трансферное окно в МЛС.

Футбол Переход МЛС , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 17:42

Фото: Instagram/oliviergiroud

По предварительной информации, Жиру подпишет контракт с "Лос-Анджелесом" на год с возможным дальнейшим продлением.

Как передает журналист Фабрицио Романо, стороны уже устно договорились о трансфере игрока сборной Франции.

Если этот переход состоится, то Жиру присоединится к своему соотечественнику, экс-голкиперу французской дружины Уго Льорису.

В нынешнем сезоне Серии А Оливье сыграл 26 матчей за "Милан", где забил 12 голов и оформил 8 результативных ассистов. Он лучший снайпер команды в итальянском чемпионате.

Плюс к этому, Оливье Жиру в ночь на 27 марта принес победу сборной Франции в товарищеском матче над Чили со счетом 3:2. Форвард "Милана" отличился на 72-й минуте поединка в Марселе.

Тем самым 37-летний нападающий выиграл 88-ю игру в составе сборной Франции. Он вышел на второе место по числу победных матчей в форме французской дружины, сравнявшись с Уго Льорисом. Лидером здесь является Лилиан Тюрам (93 встречи).

Всего Жиру провел 131 матч за сборную Франции и забил 57 голов.

Куандык Шынасилов
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