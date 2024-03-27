Лучший снайпер сборной Франции близок к переходу в Чемпионат США

Еще одним знаменитым футболистом может скоро пополниться чемпионат МЛС (США и Канада). Американский клуб "Лос-Анджелес" почти договорился о подписании контракта с французом Оливье Жиру, сообщает Zakon.kz.

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Оливье Жиру является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Франции (57 мячей) и все еще продолжает выступать за национальную команду. По сведениям Atlhletic, у 37-летнего форварда итальянского "Милана" через пару месяцев заканчивается контракт c клубом, и он намерен уехать за океан.

Но перед этим француз планирует сыграть на Евро-2024. Как раз после него откроется летнее трансферное окно в МЛС.

Фото: Instagram/oliviergiroud

По предварительной информации, Жиру подпишет контракт с "Лос-Анджелесом" на год с возможным дальнейшим продлением.

🚨🇺🇸 LAFC have reached verbal agreement to sign Olivier Giroud on a contract valid until December 2025!



After interest revealed in October and formal bid earlier this week, there’s an initial agreement in place.



Nothing signed yet but close to being done.



Here we go, soon ⏳🇫🇷 pic.twitter.com/SAw90r5IwU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024

Как передает журналист Фабрицио Романо, стороны уже устно договорились о трансфере игрока сборной Франции.

Если этот переход состоится, то Жиру присоединится к своему соотечественнику, экс-голкиперу французской дружины Уго Льорису.

В нынешнем сезоне Серии А Оливье сыграл 26 матчей за "Милан", где забил 12 голов и оформил 8 результативных ассистов. Он лучший снайпер команды в итальянском чемпионате.

Плюс к этому, Оливье Жиру в ночь на 27 марта принес победу сборной Франции в товарищеском матче над Чили со счетом 3:2. Форвард "Милана" отличился на 72-й минуте поединка в Марселе.

Тем самым 37-летний нападающий выиграл 88-ю игру в составе сборной Франции. Он вышел на второе место по числу победных матчей в форме французской дружины, сравнявшись с Уго Льорисом. Лидером здесь является Лилиан Тюрам (93 встречи).

Всего Жиру провел 131 матч за сборную Франции и забил 57 голов.