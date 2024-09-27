Лучший снайпер сборной Франции по футболу завоевал первый титул в США

Французский форвард Оливье Жиру, который летом этого года перешел играть в американский футбольный чемпионат (МЛС), выиграл первый трофей в составе нового клуба "Лос-Анджелес" – Кубок США, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира команда Жиру была сильнее "Канзас-Сити" – 3:1. Сам Оливье открыл счет в решающем матче Кубка США, но вскоре Эрик Томми восстановил равновесие. Победителя пришлось определять в дополнительное время, где авторами мячей стали игроки "Лос-Анджелеса" Омар Кампуш и Кей Камара.





Футболисты "Лос-Анджелеса" выиграли данный трофей впервые в своей истории, а для французского форварда это также первый приз на полях США.

Стоит напомнить, что Жиру появился в МЛС благодаря советам и наставлениям экс-вратаря сборной Франции и нынешнего голкипера "ЛА" – Уго Льориса, с которым вместе ранее защищали честь своей страны.

"Я по-настоящему горжусь командой, приехал сюда играть в финалах и завоевывать трофеи. Он многое значит для клуба, отпраздновали это событие с фанатами, потому что они это заслужили. Это даст нам толчок перед финальным отрезком сезона". Вратарь ФК "ЛА" Уго Льорис

37-летний бывший нападающий итальянского "Милана" Оливье в мае 2024 года подписал контракт с "Лос-Анджелес", который рассчитан на полтора года с возможным продлением еще на один сезон.



Зарплата лучшего бомбардира сборной Франции (56 голов) составляет примерно 3 миллиона евро в год.