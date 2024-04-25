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Лыжник Кобаяси совершил фантастический прыжок на 291 метр

Прыжки на лыжах Неофициальный Мировой рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:26 Фото: Instagram/ryo_koba
Опытный японский спортсмен Рею Кобаяси установил неофициальный мировой рекорд по дальности прыжка на лыжах с трамплина. Он сумел достигнуть отметки в 291 метр, сообщает Zakon.kz.

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Олимпийский чемпион 2022 года Рею Кобаяси совершил самый дальний прыжок на лыжах с трамплина за всю историю. 27-летний спортсмен совершил свой полет на специально построенном трамплине возле исландского города Акюрейри. Кобаяси нацелен был стать первым человеком, покорившим планку "300 и выше" метров. К сожалению, планы японца не осуществились.

В первый день Рею прыгнул на 256 метров, спустя сутки он зафиксировал цифру в 291 метр.

Прыжок Кобаяси не будет считаться рекордным, так как он совершил его вне соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"Трудно выразить данные чувства словами, это воплощение моей мечты. Пройденный путь поднимет мою карьеру на новый уровень, мой рекорд станет для меня источником силы на будущее".Рею Кобаяси

Официально мировой рекорд в прыжках с трамплина принадлежит австрийцу Штефану Крафту, который установил его в марте 2017 года. Тогда он отметился результатом в 253,5 метра на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде.

Рею Кобаяси – золотой и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Китае. Первый в истории Японии обладатель Кубка мира (2019). Он один из трех прыгунов в мире, который завоевал "Большой шлем", выиграв все этапы Турне четырех трамплинов пять лет назад.

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