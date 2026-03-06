Казахстан в шестерке сильнейших: Мизерных показал яркий прыжок

Фото: olympic.kz

Лиллехаммер (Норвегия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по лыжным видам спорта. В рамках ЧМ стартовали соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Zakon.kz.

У парней лучший результат в составе сборной Казахстана показал Илья Мизерных. Спортсмен набрал 263 балла и занял шестое место. Победу одержал Штефан Эмбахер (Австрия) – 296.5. Серебряную медаль завоевал Кацпер Томасяк (Польша) – 287,3. Американец Джейсон Колби стал третьим – 276. Артем Мешков финишировал 22-м. Даниил Калинкин по итогам первого прыжка занял 42-е место и не смог отобраться в финальный раунд. Ранее Мизерных вошел в топ-10 на большом трамплине Олимпиады-2026.

