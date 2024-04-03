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Аутсайдер Второй Бундеслиги вышел в финал Кубка Германии по футболу

Футбол Финал Кайзерслаутерн, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 21:15 Фото: Instagram/1fckaiserslautern1900
Немецкий футбольный клуб "Кайзерслаутерн", который ныне находится на предпоследних позициях Второй Бундеслиги, сыграет в решающем матче Кубка Германии, сообщает Zakon.kz.

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ФК "Кайзерслаутерн" вышел в финал Кубка Германии впервые за последний 21 год. Данного успеха подопечные Фридхельма Функеля добились 2 апреля, когда в полуфинале престижного турнира переиграли команду третьей Бундеслиги, "Саарбрюкен" со счетом 2:0. 

Для одного из старейших клубов Германии это прекрасный результат сезона, так как "Кайзерслаутерн" сейчас переживает не лучшие времена. Команда после 27 туров занимает 16-е место из 18-ти коллективов во второй Бундеслиге.


В своей истории "красные дьяволы" дважды брали Кубок Германии (1990, 1996) и пять раз становились его финалистами. 

Теперь команда Функеля в решающем матче за трофей встретится с победителем второго полуфинала, где сразятся "Байер" и "Фортуна". 


Нельзя не отметить одного из полуфиналистов нынешнего сезона Кубка Германии – "Саарбрюккен", которые играют в третьей Бундеслиге. Этот скромный коллектив на пути к 1/2 финала сотворил ряд громких сенсаций, оставив без трофея "Баварию", "Айнтрахт" и "Боруссию-Мюнхенгладбах".

Лучший клуб Германии ФК "Байер", помимо кубкового полуфинала с "Фортуной", сражается еще на двух фронтах. "Аптекарям" светит историческое чемпионство в Бундеслиге и хороший путь в Лиге Европы. Плюс ко всему они еще заработали себе место в будущем сезоне Лиги чемпионов.      

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