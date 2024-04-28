ПСЖ стал чемпионом Франции

"Пари Сен-Жермен" защитил титул лучшей команды Франции, сообщает Zakon.kz.

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Сейчас в активе команды 70 очков в 31-м матче Лиги 1. Отрыв от занимающего второе место "Монако" составляет 12 очков.

Теоретические варианты на победу в чемпионате "монегаски" утратили 28 апреля по результатам матча с "Лионом". Таким образом, все ближайшие преследователи ПСЖ не имеют математических шансов на победу по итогам текущего сезона.

"Пари Сен-Жермен" оформил чемпионство за три тура до конца турнира, официально став стал чемпионом Франции сезона 2023-2024. Всего парижане 12 раз выигрывали Лигу 1. Это самая титулованная команда в истории турнира.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

28 апреля "Интер Майами" во главе с Лионелем Месси разгромил в гостях "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 4:1 в МЛС.