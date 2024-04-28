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"Интер Майами" Месси разгромил в гостях "Нью-Инглэнд Революшн"

&quot;Интер Майами&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 16:47 Фото: Instagram/leomessi
"Интер Майами" во главе с Лионелем Месси разгромил в гостях "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 4:1 в МЛС, сообщает Zakon.kz.

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Счет в игре открыли на первых минутах хозяева, отличился Томас Чанкалай. Гости ответили дублем Лионеля Месси, а также голевым ударом Матиаса Рояса. Также аргентинец ассистировал Луису Суаресу, который поставил точку в игре.

После этого матча "Интер Майами" с 21 очком занимает первое место в Восточной конференции, "Нью-Инглэнд Революшн" с 4 очками – на последней строчке.

Форвард американского футбольного клуба "Интер Майами" Луис Суарес считается самым главным ассистентом Лионеля Месси. Уругваец 50 раз в своей карьере отдавал результативные передачи своему одноклубнику.

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