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Алексей Луценко возглавит "Астану" на "Джиро д’Италия – 2024"

Велоспорт Состав на Джиро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:38 Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
4 мая стартует одна из трех престижных веломногодневок мирового тура – "Джиро д’Италия". Казахстан на этих соревнованиях представит Astana Qazaqstan Team во главе с ее капитаном Алексеем Луценко, сообщает Zakon.kz.

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Лидеру казахстанского велоспорта будут помогать еще семь представителей "Астаны": Симоне Веласко, Кристиан Скарони, Лоренцо Фортунато, Давиде Баллерини (все Италия), Хенок Мулюбырхан (Эритрея), Вадим Пронский (Казахстан) и Макс Кантер (Германия).

Первый Гранд-тур сезона пройдет в период с 4 по 26 мая по дорогам Италии, стартуя в окрестностях Турина и финишируя в Риме. Общая протяженность всего маршрута составляет 3400,8 км.

1-й этап "Джиро д'Италия – 2024" похож на однодневную классику с преодолением знаменитых подъемов в окрестностях Турина.

К итальянским баталиям гонщики казахстанской велоконюшни подошли в неплохой форме. Спринтер "Астаны" Макс Кантер победил на втором этапе "Тура Турции – 2024" на прошлой неделе. А лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко 11 апреля выиграл королевский этап "Джиро д’Абруццо".

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