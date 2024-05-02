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Чемпионат Бразилии по футболу могут приостановить из-за договорных матчей

Футбол Отмена Чемпионата, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 14:34 Фото: Instagram/cbf_futebol
Стартовавшее недавно футбольное первенство высшей лиги Бразилии могут приостановить из-за подозрений в многочисленных договорных играх. С таким предложением выступили депутаты в парламенте страны, сообщает Zakon.kz.

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Причиной для подобного шага стали слова владельца клуба "Ботафого", американского бизнесмена Джона Текстора. Он заявил, что у него имеется информация о ряде подозрительных матчей текущего Campeonato Brasileiro Sуrie A, передает SBC News.

"Это очень важный день для меня, и я надеюсь, что это также очень важный день для бразильского футбола. Это спорт, который мы все любим. Исправление происходит так же, как и допинг. Никто не хочет в это верить, пока мы не поймем, что такое может произойти где угодно".Джон Текстор

Парламентская комиссия по расследованию матчей (CPI) дала рекомендации о временной приостановке бразильского чемпионата в связи с историей о договорных матчах.

Футбол Скандал Чемпионат, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 14:34

Фото: Instagram/cbf_futebol

Данное предложение парламента поддержала также национальная ассоциация футбольных арбитров (ANAF) для проведения тщательного расследования. При этом футбольные арбитры грозят устроить забастовку, если турнир будет продолжен.

Бразильский футбол часто отмечается какими-то скандалами и трагическими инцидентами. Так, в прошлом году перед матчем между командами "Фламенго" и "Палмейрас" произошла потасовка болельщиков, в которой погибла 23-летняя девушка.

Ранее в игре между "Манаусом" и "Трези" (Серия С) пришлось вмешаться специальному отряду полиции, когда футбольный матч превратился в разборки игроков с правоохранителями.

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