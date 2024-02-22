"Астана" и "Женис" открывают чемпионат КПЛ-2024 по футболу

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала расписание стартовых игр нового сезона среди команд Премьер-лиги. Матч-открытие первенства КПЛ-2024 доверен командам "Астана" и "Женис", сообщает Zakon.kz.

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Дерби двух столичных клубов пройдет 1 марта. Начало матча запланировано на 14.30 по местному времени. 7-кратный чемпион страны протестирует "Женис", который вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет.

В стартовый день первенства также померятся силами "Кайсар" – "Актобе" и "Жетысу" – "Аксу". По расписанию 1-го тура остальные встречи запланированы на 2-е марта.

Центральный поединок стартового тура состоится на Центральном стадионе Алматы, где "Кайрат" примет "Кызылжар". Обе команды в прошлом сезоне закончили чемпионат в топ-5 турнирной таблицы.





Фото: Instagram/pflkaz

Между тем главные фавориты предстоящего сезона в эти дни находятся в Турции в целях качественной подготовки к КПЛ-2024. Накануне там завершился предсезонный турнир Winter Cup, где успех праздновал чемпион страны "Ордабасы" (Шымкент).

Южане в финале обыграли костанайский "Тобол" в серии послематчевых пенальти – 7:6. Подопечные Александра Седнева получили денежный приз в размере 60 миллионов тенге, а проигравшей команде досталось 40 млн.

Там же в Турции 25 февраля у "Тобола" будет шанс взять реванш в повторном матче с "Ордабасы". Клубы разыграют Суперкубок Казахстана 2024 года, начало встречи – в 18:00.