Жозе Моуринью назвал главных фаворитов Евро-2024 по футболу

Знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью перечислил футбольные сборные, которые считает основными соискателями на золотые медали грядущего чемпионата Европы 2024 года в Германии, сообщает Zakon.kz.

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По мнению 61-летнего специалиста, в списке фаворитов будущего Евро он видит три команды. Во главе этого рейтинга стоят его соотечественники со звездным Криштиану Роналду.

"На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд континента: Португалия, Франция или Англия. Могут быть и сюрпризы. Но, если брать качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна быть первой. У меня была реальная возможность возглавить нашу сборную. Однако они и без меня попали на Евро с тренером, который проделал отличную работу, и с прекрасным поколением игроков. Желаю, чтобы все прошло хорошо, а именно закончилось нашей победой". Жозе Моуринью

В финале Евро-2020 победу одержала Италия, обыгравшая Англию. В этот раз англичане попытаются исправить эту ошибку, если пройдут групповой этап, где их ждут Словения, Дания и Сербия.

Вице-чемпионы мира 2022 года – французы – находятся в подгруппе с Польшей, Нидерландами и Австрией.

Португалии будут противостоять Турция, Грузия и Чехия.





Фото: Instagram/josemourinho

Говоря о своем будущем, Моуринью подтвердил, что вскоре снова вернется в большой футбол. Как известно, в середине января его уволили с поста главного тренера итальянской "Ромы".

Под руководством знаменитого португальца "римляне" играли в финалах двух европейских клубных турниров.

Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

