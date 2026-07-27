#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
476.07
541.86
6.08
Спорт

Клуб Роналду оказался в глубоком кризисе

Португальский футболист, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 07:20 Фото: Instagram/cristiano
Клуб Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, оказался в глубоком финансовом кризисе, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sportexpress, об этом рассказало ведущее саудовское спортивное издание Arriyadiyah.

Руководству клуба запрещено заключать какие-либо новые контракты, пока не будет найден выход из ситуации. Один из вариантов – продажа части клуба.

Долги "Аль-Насра" составляют около 800 млн риалов (свыше 200 млн долларов).

Ранее стало известно о том, что муж сестры Роналду может быть причастен к петушиным боям в Бразилии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
футбол, Роналду
14:26, 16 декабря 2023
Криштиану Роналду оказался не самым дорогим футболистом чемпионата Саудовской Аравии
Футбол Переход АльНаср
10:04, 02 августа 2023
Лидер сборной Сенегала стал напарником Роналду в "Аль-Насре"
Роналду продлит контракт с &quot;Аль-Насром&quot;
06:30, 14 января 2025
Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Актаева вылетела с ЧМ по фехтованию
08:04, Сегодня
Казахстанка Софья Актаева завершила личное выступление на ЧМ по фехтованию в Гонконге
Шон О’Мэлли считает Иэна Гэрри фаворитом в титульном бою против Ислама Махачева
07:48, Сегодня
Шон О’Мэлли считает Иэна Гэрри фаворитом в титульном бою против Ислама Махачева
Наставник &quot;Ордабасы&quot; Андрей Мартин оценил шансы на чемпионство после осечки в Алматы
07:19, Сегодня
Наставник "Ордабасы" Андрей Мартин оценил шансы на чемпионство после осечки в Алматы
Фьюри обвинил Джошуа в трусости: Посмотрим, решится ли он на это когда-нибудь
06:50, Сегодня
Фьюри обвинил Джошуа в трусости: Посмотрим, решится ли он на это когда-нибудь
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: