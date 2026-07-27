Клуб Роналду оказался в глубоком кризисе

Клуб Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, оказался в глубоком финансовом кризисе, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sportexpress, об этом рассказало ведущее саудовское спортивное издание Arriyadiyah .

Руководству клуба запрещено заключать какие-либо новые контракты, пока не будет найден выход из ситуации. Один из вариантов – продажа части клуба.

Долги "Аль-Насра" составляют около 800 млн риалов (свыше 200 млн долларов).

Ранее стало известно о том, что муж сестры Роналду может быть причастен к петушиным боям в Бразилии.