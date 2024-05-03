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ФК "Олимпиакос" преподнес гостевой сюрприз в Лиге конференций

Футбол Сюрприз ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:49 Фото: Instagram/olympiacosfc
В ночь на 3 мая состоялись первые матчи стадии полуфинала Лиги конференций УЕФА. В одной из этих игр греческий "Олимпиакос" на выезде с крупным счетом 4:2 обыграл английскую "Астон Виллу", чем удивил футбольных экспертов, сообщает Zakon.kz.

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Один из топовых клубов Англии изначально входил в список главных фаворитов Лиги конференций. Однако самый популярный коллектив Греции не согласился с таким мнением и преподнес урок мастерства хозяевам "Вилла Парк", переиграв соперников на их же арене – 4:2 – в первом матче 1/2 финала.

В другом полуфинале игрового дня итальянская "Фиорентина" дома была сильнее "Брюгге" (Бельгия) со счетом 3:2.

Ответные поединки в этих противостояниях пройдут 8 и 10 мая: сначала сыграют "Брюгге" и "Фиорентина", затем на поле выйдут "Олимпиакос" и "Астон Вилла".

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 состоится 29 мая на "АЕК Арене" в Афинах. Победитель квалифицируется в групповой этап Лиги Европы 2024/2025.

Тем временем в ночь на 3 мая также прошли две встречи полуфинала Лиги Европы УЕФА, где "Байер" в гостях переиграл "Рому", а "Марсель" и "Аталанта" разошлись миром.

Если в Европе футбольный сезон уже идет к завершению, то чилийский чемпионат только стартовал и запомнился шедевральным голом в исполнении Лусиано Кабрала.

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