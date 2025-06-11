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Спорт

Казахстанец поразил судей меткостью на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Стрельба, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 07:09 Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Валерий Рахимжан занял второе место на этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия), сообщает Zakon.kz.

По данным НОК РК, стрелок успешно представил страну в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

В финале Рахимжан набрал 241,9 очка. Это принесло спортсмену серебряную медаль.

Выиграл ЭКМ в этом виде программы Ху Кай (Китай) – 242,3. Немец Кристиан Райц стал третьим – 220,8.

Ранее мы сообщали, что Федерация бокса Узбекистана не признала сенсационное поражение от Казахстана. 

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Аксинья Титова
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