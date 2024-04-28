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Эдуард Ещенко завоевал олимпийскую квоту на участие в ОИ-2024 в Париже

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 20:32 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко завоевал квоту на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Ещенко успешно выступил на квалификационном турнире в Дохе (Катар). Он пробился на ОИ в "ските". Казахстанец преодолел отборочный раунд, по итогам которого вышел в финал.

В решающем выступлении Эдуард показал третий результат. Вместе с "бронзой" казахстанский стрелок также отобрался на олимпиаду.

Ранее сообщалось, что фехтовальщица Айгерим Сарыбай завоевала квалификацию на ОИ в Париже.

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