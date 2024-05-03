Казахстанская боксерша нокаутировала соперницу на чемпионате Азии

Казахстанская боксерша Багжан Отынбай вышла в финал Чемпионата Азии по боксу U-22, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sportarena.kz, в Астане проходят полуфинальные поединки Чемпионата Азии по боксу среди молодежи.

В поединке за выход в финал в весовой категории до 52 кг Багжан Отынбай противостояла представительница Вьетнама Лук Тао Тхан.

Бой завершился победой Отынбай техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее стало известно, что Казахстанская федерация бокса объявила сумму денежных призовых за медали будущих Олимпийских игр в Париже. Так, казахстанский чемпион летних Игр сможет получить 220 тыс. долларов, плюс боксеру гарантирована сумма 250 тыс. долларов от государства.