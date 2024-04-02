Сколько заработают казахстанские боксеры за медали на Олимпиаде

Казахстанская федерация бокса объявила сумму денежных призовых за медали будущих Олимпийских игр в Париже. Так, казахстанский чемпион Летних игр сможет получить 220 тыс. долларов, плюс боксеру гарантирована сумма 250 тыс. долларов от государства, сообщает Zakon.kz.

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Новость о будущем вознаграждении спортсменов объявил 1 апреля президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

На торжественном ужине глава КФБ вручил денежные призы боксерам и тренерам национальной сборной, которые недавно выиграли лицензию на мировом отборочном турнире в Италии. Боксерам вручили по 20 тыс. долларов, а главному тренеру Мырзагали Айтжанову – 10 тыс. долларов. Награды получили и другие тренеры национальной сборной.

Кроме того, Шахмурат Муталип назвал размер вознаграждения, присуждаемого КФБ тем боксерам, кто покажет высокие результаты на парижской Олимпиаде.

За "золото" – 220 тыс. долларов.

За "серебро" – 120 тыс. долларов.

За "бронзу" – 70 тыс. долларов.

За 4-е место – 30 тыс. долларов.

За 5-е место – 10 тыс. долларов.







Фото: Instagram/boxingkazakhstan

КФБ также премирует тех специалистов, которые помогали добывать медали Олимпиады-2024. Главный тренер и тренерская коллегия получают финансовое вознаграждение в размере 30% от вознаграждения боксера.

Таким образом, казахстанский боксер, который займет первое место на Олимпийских играх, может заработать 220 тыс. долларов (федерация) и 250 тыс. долларов (государство). Суммарно это 470 тыс. долларов (209 986 714 тенге).

Тем временем, если мужскую сборную Казахстана по-прежнему тренирует Мырзагали Айтжанов, то женскую команду к парижским играм будет готовить другой специалист.

Шамиля Сафиуллина, который был у руля женской сборной с сентября 2021 года, заменил Елдос Сайдалин.

На данный час у казахстанских боксеров семь олимпийских лицензий: Айбек Оралбай (свыше 92 кг), Камшыбек Кункабаев (до 92 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг).

