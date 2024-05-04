Битвы за "серебро": в Бундеслиге и Ла Лиге состоятся важные матчи
Бундеслига. 32 тур. Бавария". 4 мая, 18:30 (время Астаны)
В чемпионате Германии досрочным чемпионом стал "Байер",
а вот за "серебро" все еще идет борьба. За три тура до окончания чемпионата на
второй строчке идет "Бавария", у которой 69 очков. "Штутгарт"
располагается на третьем месте и отстает на пять баллов, но снизу его поджимает
"Лейпциг", который провел на игру больше, а набрал всего на очко
меньше.
Оба соперника уже гарантировали себе участие в Лиге
чемпионов на следующий год. Причем подопечные Томаса Тухеля все еще ведут
розыгрыш в самом престижном клубном турнире, имея большие шансы его выиграть.
До выхода в финал нужно пройти "Реал",
первый матч с которым завершился ничьей, поэтому очень важно распределить силы
грамотно. Вроде можно было сильно не напрягаться против "Штутгарта",
но победа в данном случае практически гарантирует второе место в Бундеслиге. А
значит, можно будет расслабиться и сосредоточиться только на еврокубках. К тому
же Тухель проводит в "Баварии" последний сезон, уйти однозначно
хочется на коне, поэтому ждать от "красных" слива не приходится.
"Штутгарт" давно не обеспечивал выход в Лигу
чемпионов, и вот, наконец, порадовал болельщиков. В прошлом сезоне команда
боролась за выживание и едва не вылетела во вторую Бундеслигу, а в этом – претендует
на медали.
Беспроигрышная серии "Баварии" во всех
турнирах составляет шесть матчей. А вот "Штутгарт" в позапрошлом туре
неожиданно потерял очки с "Вердером", но это поражение было первым за
четыре месяца.
По мнению аналитиков ,
этот матч – один из немногих, когда "Бавария" все-таки считается
аутсайдером: П1
– 2.22, Х – 4.09, П2 – 2.94. Большой результативности ожидать не
стоит: Тот (3.5) М – 1.81.
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Ла Лига. 34 тур. "Жирона" – "Барселона".
4 мая, 21:30
За пять туров до окончания все еще может измениться в
испанской Примере. "Реал" набрал в 33 матчах 84 очка и лидирует. Но "Барса",
идущая второй, отстает всего на семь баллов, а занимающая третье место "Жирона"
– на девять. Скорее всего, мадридцев уже догнать не удастся, и команды ведут
борьбу за "серебро". Оба клуба представляют Каталонию.
Соперники проводят сезон по-разному. "Жирона"
называлась главным открытием чемпионата, настолько блестяще стартовала и даже
возглавляла турнирную таблицу. Но потом дела пошли на спад.
Футболисты "Барселоны", напротив, плохо
начали розыгрыш, и даже Хави, главный тренер, задумался об уходе. Хотя смогли
прибавить во второй половине.
К слову, обе команды в последних встречах исповедуют
атакующий футбол и не уходят с поля без забитых голов.
Эксперты Olimpbet практически не видят фаворита в
данной встрече – П1 2.79, Х – 3.89, П2 – 2.38.
Наверняка забьет кто-то из лучших бомбардиров команд – Артем Довбик или Роберт
Левандовски. На обоих предлагается коэффициент 2.2.
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