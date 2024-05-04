Битвы за "серебро": в Бундеслиге и Ла Лиге состоятся важные матчи

В топовых европейских чемпионатах за несколько туров до окончания продолжаются битвы за медали.

Бундеслига. 32 тур. Бавария". 4 мая, 18:30 (время Астаны)



В чемпионате Германии досрочным чемпионом стал "Байер", а вот за "серебро" все еще идет борьба. За три тура до окончания чемпионата на второй строчке идет "Бавария", у которой 69 очков. "Штутгарт" располагается на третьем месте и отстает на пять баллов, но снизу его поджимает "Лейпциг", который провел на игру больше, а набрал всего на очко меньше.



Оба соперника уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий год. Причем подопечные Томаса Тухеля все еще ведут розыгрыш в самом престижном клубном турнире, имея большие шансы его выиграть.



До выхода в финал нужно пройти "Реал", первый матч с которым завершился ничьей, поэтому очень важно распределить силы грамотно. Вроде можно было сильно не напрягаться против "Штутгарта", но победа в данном случае практически гарантирует второе место в Бундеслиге. А значит, можно будет расслабиться и сосредоточиться только на еврокубках. К тому же Тухель проводит в "Баварии" последний сезон, уйти однозначно хочется на коне, поэтому ждать от "красных" слива не приходится.



"Штутгарт" давно не обеспечивал выход в Лигу чемпионов, и вот, наконец, порадовал болельщиков. В прошлом сезоне команда боролась за выживание и едва не вылетела во вторую Бундеслигу, а в этом – претендует на медали.



Беспроигрышная серии "Баварии" во всех турнирах составляет шесть матчей. А вот "Штутгарт" в позапрошлом туре неожиданно потерял очки с "Вердером", но это поражение было первым за четыре месяца.



По мнению аналитиков , этот матч – один из немногих, когда "Бавария" все-таки считается аутсайдером: П1 – 2.22, Х – 4.09, П2 – 2.94. Большой результативности ожидать не стоит: Тот (3.5) М – 1.81.



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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 34 тур. "Жирона" – "Барселона". 4 мая, 21:30



За пять туров до окончания все еще может измениться в испанской Примере. "Реал" набрал в 33 матчах 84 очка и лидирует. Но "Барса", идущая второй, отстает всего на семь баллов, а занимающая третье место "Жирона" – на девять. Скорее всего, мадридцев уже догнать не удастся, и команды ведут борьбу за "серебро". Оба клуба представляют Каталонию.



Соперники проводят сезон по-разному. "Жирона" называлась главным открытием чемпионата, настолько блестяще стартовала и даже возглавляла турнирную таблицу. Но потом дела пошли на спад.



Футболисты "Барселоны", напротив, плохо начали розыгрыш, и даже Хави, главный тренер, задумался об уходе. Хотя смогли прибавить во второй половине.



К слову, обе команды в последних встречах исповедуют атакующий футбол и не уходят с поля без забитых голов.



Эксперты Olimpbet практически не видят фаворита в данной встрече – П1 2.79, Х – 3.89, П2 – 2.38. Наверняка забьет кто-то из лучших бомбардиров команд – Артем Довбик или Роберт Левандовски. На обоих предлагается коэффициент 2.2.



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