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Битва за чемпионство в АПЛ и борьба за место в Лиге чемпионов в Серии А

&quot;Манчестер Юнайтед&quot; – &quot;Арсенал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 17:30 Фото: Olimpbet
В топовых футбольных чемпионатах Европы осталось доиграть буквально пару туров, но команды еще не решили турнирные задачи.

АПЛ. 37 тур. "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал". 12 мая 20:30 (время Астаны)

Всего два тура осталось сыграть командам Английской премьер-лиги до окончания сезона, и все еще идет борьба за чемпионство. "Арсеналу", возглавляющему турнирную таблицу, никак нельзя терять очки во встрече с "Манчестер Юнайтед".

Клуб впервые за долгие годы претендует на "золото", но идущий вплотную "Манчестер Сити" может лишить его такого триумфа. Тем более что из всех кубковых соревнований лондонцы уже вылетели и в случае фиаско с чемпионатом останутся вовсе без трофеев.

Лондонский клуб идет на серии из четырех побед, три из них одержаны всухую. В предыдущем туре "канониры" разгромили на своем поле "Борнмут" (3:0). Весь боевой состав клуба в строю. В лазарете только Тимбер, но он находится там с начала сезона.

Да, "Манчестер Юнайтед" сейчас не самый грозный соперник. Оборона команды переживает настоящий кризис. Из-за многочисленных травм Эрику тен Хагу приходится экспериментировать на поле, что не всегда оборачивается добром. В пяти турах МЮ одержал только одну победу и, как следствие, вылетел из зоны еврокубов. В последнем матче было разгромное поражение от "Кристал Пэлас" (0:4).

Единственное, что можно сказать в защиту "красных дьяволов", они никогда не сдаются просто так лондонскому клубу, тем более на "Олд Траффорд".

Эксперты Olimpbet считают, что "Арсенал" заберет важные три очка у немотивированного соперника П1 – 6.97, Х – 5.58, П2 – 1.4. Хороший кэф предлагается на победу лондонского клуба со счетом 3:0 – 10.5.

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"Аталанта" – "Рома", фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 17:30

Фото: Olimpbet

Серия А. 36 тур. "Аталанта" – "Рома". 12 мая 23:45

До окончания Серии А командам осталось провести три тура. И если в этом чемпионате обладатель "золота" определился досрочно – им стал "Интер", то под ним команды все еще ведут борьбу. На кону – место в Лиге чемпионов.

Команды делят пятое и шестое места в турнирной таблице, но у "Аталанты" имеется в запасе перенесенная игра с "Фиорентиной". Поэтому ее устраивает ничья.

Интересно, что эти итальянские команды могли бы сыграть в финале Лиги Европы. Но "Аталанта" смогла пройти французский "Марсель", а "Рома" не справилась с полуфинальным барьером в виде "Байера". Соответственно, и настроение у команд перед битвой разное.

Беспроигрышная серия "Аталанты" в Серии А составляет четыре матча, а у "Ромы" – три. У бергамского клуба не сыграет Рафаэл Толой и Эмиль Хольм. У римлян нет проблем с составом. Обе команды не уходят с поля без забитых голов.

Аналитики Olimpbet отдают предпочтение "Аталанте" П1 – 2.03, Х – 3.68, П2 – 3.68. Однозначно в этом матче стоит ожидать изобилие голов – Тот (2.5)Б –1.89.

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