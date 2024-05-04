ФК "Елимай" стремительно взлетел на первое место в КПЛ-2024

4 мая стартовали игры 7-го тура казахстанской Премьер лиги по футболу. В одном из этих матчей семейский "Елимай" победил на выезде столичный "Женис". Свою седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата резко поменял на первую, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Андрея Карповича забили в ворота хозяев поля два мяча, что привело к итоговой победе со счетом 2:1. На голы футболистов "Елимая" Корнетта Квентина и Юрия Перцуха, "Женис" ответил мячом в исполнении Ильяса Зульфиу.

Данный результат позволил команде из Семея хоть на время возглавить список лучших клубов Казахстана, набрав 11 очков. Но эта ситуация будет зависеть от исхода других матчей 7-го тура.

Кроме чудного прыжка "Елимая" в таблице, удивил своей игрой 4 мая "Туран" из Туркестанской области, который обыграл в гостях одного из крепких коллективов первенства – "Кызылжар".

Единственный и победный гол в составе гостей забил Александр Соколенко.

Пока "Елимай" и "Туран" празднуют свои успехи, то другие команды в эти минуты играют свои матчи. Так, "Кайрат" в Алматы принимает "Атырау", а "Тобол" встречается у себя дома с "Жетысу".

А в 19:00 начнется центральный поединок этого тура, где "Актобе" сразится с "Астаной".

Тем временем 3 мая в Катаре завершился Кубок Азии среди футболистов не старше 23-х лет. Сборная Узбекистана по футболу, честь которой защищал представитель алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошев, проиграла в финале турнира команде Японии со счетом 0:1.

