Игрок "Кайрата" завоевал "серебро" Кубка Азии-2024 по футболу

Сборная Узбекистана по футболу (U-23), честь которой защищает представитель алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошев, проиграла в финале Кубка Азии команде Японии со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

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Основное время финального поединка закончилось нулевой ничьей. А единственный и победный гол в матче был забит японцами на 91 минуте овертайма, отличился Фуки Ямада.



У узбекской дружины был шанс спасти матч. На 100-й минуте они получили возможность сравнять счет после заработанного пенальти. Однако Умарали Рахмоналиев не смог реализовать его и японцы стали победителями Кубка Азии (U-23).

Что касается узбекского защитника алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошева, то он провел всю игру на поле, а после финального свистка арбитра удостоился серебряных медалей турнира.





В матче за третье место этих соревнований сборная Ирака переиграла Индонезию со счетом 2:1.



Несмотря на это поражение, предстоящим летом сборная Узбекистана впервые сыграет на олимпийском футбольном турнире в Париже. Команда гарантировала себе выступление на будущих соревнованиях после выхода в финал Кубка Азии.

Иброхимхалил Юлдошев со своими коллегами на Олимпиаде-2024 будет представлен в одной группе со сборными Испании, Египта и Доминиканской Республики.

А тем временем на Олимпийских играх выступит команда беженцев из 36 человек.

