Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Игрок "Кайрата" завоевал "серебро" Кубка Азии-2024 по футболу

Иброхимхалил Юлдошев, Кубок Азии-2024 по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:39 Фото: Facebook/ФК Кайрат
Сборная Узбекистана по футболу (U-23), честь которой защищает представитель алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошев, проиграла в финале Кубка Азии команде Японии со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Основное время финального поединка закончилось нулевой ничьей. А единственный и победный гол в матче был забит японцами на 91 минуте овертайма, отличился Фуки Ямада.

У узбекской дружины был шанс спасти матч. На 100-й минуте они получили возможность сравнять счет после заработанного пенальти. Однако Умарали Рахмоналиев не смог реализовать его и японцы стали победителями Кубка Азии (U-23).

Что касается узбекского защитника алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошева, то он провел всю игру на поле, а после финального свистка арбитра удостоился серебряных медалей турнира.


В матче за третье место этих соревнований сборная Ирака переиграла Индонезию со счетом 2:1.

Несмотря на это поражение, предстоящим летом сборная Узбекистана впервые сыграет на олимпийском футбольном турнире в Париже. Команда гарантировала себе выступление на будущих соревнованиях после выхода в финал Кубка Азии.

Иброхимхалил Юлдошев со своими коллегами на Олимпиаде-2024 будет представлен в одной группе со сборными Испании, Египта и Доминиканской Республики.

А тем временем на Олимпийских играх выступит команда беженцев из 36 человек.

Читайте также

Футбол Лучшие игроки недели
Названы лучшие футболисты недели в трех еврокубках
Пулевая стрельба Гран-при Серебро
Казахстанские стрелки выиграли две медали на Гран-при в Чехии
Спорт
Казахстанец Артём Резников объявил о новом бое
Куандык Шынасилов
Казахстан Узбекистан 2024 год ФК Кайрат Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: