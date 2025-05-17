"Актобе" победил "Окжетпес" и вырвался на первое место в КПЛ-2025

17 мая стартовали игры девятого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. По исходу одного из них сменился лидер текущей турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Новым лидером КПЛ-2025 стал клуб "Актобе", который на выезде переиграл "Окжетпес" из Кокшетау со счетом 3:1.

На стартовый гол хозяев поля, когда отличился Тимур Досмагамбетов, западноказахстанцы ответили тремя мячами.

Результативностью отметились Оралхан Омиртаев и Жайро Эстефано Жан (дубль).

В итоге "Актобе" набрал 25 очков и сейчас светится на вершине турнирной таблицы казахстанского чемпионата.

Прежний лидер "Кайрат" сыграет свой матч 18 мая, когда в центральной битве девятого тура встретится с "Елимаем" из Семея.

Помимо встречи "Окжетпес" – "Актобе" в первый игровой день текущего тура также состоялся еще один поединок, где "Атырау" дома ушел от поражения на последних секундах с "Жетысу" из Талдыкоргана – 1:1.

Между тем накануне фанаты назвали лучшего футболиста сезона в "Манчестер Юнайтед".