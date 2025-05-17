"Актобе" победил "Окжетпес" и вырвался на первое место в КПЛ-2025
Новым лидером КПЛ-2025 стал клуб "Актобе", который на выезде переиграл "Окжетпес" из Кокшетау со счетом 3:1.
На стартовый гол хозяев поля, когда отличился Тимур Досмагамбетов, западноказахстанцы ответили тремя мячами.
Результативностью отметились Оралхан Омиртаев и Жайро Эстефано Жан (дубль).
В итоге "Актобе" набрал 25 очков и сейчас светится на вершине турнирной таблицы казахстанского чемпионата.
Прежний лидер "Кайрат" сыграет свой матч 18 мая, когда в центральной битве девятого тура встретится с "Елимаем" из Семея.
Помимо встречи "Окжетпес" – "Актобе" в первый игровой день текущего тура также состоялся еще один поединок, где "Атырау" дома ушел от поражения на последних секундах с "Жетысу" из Талдыкоргана – 1:1.
Между тем накануне фанаты назвали лучшего футболиста сезона в "Манчестер Юнайтед".