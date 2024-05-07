Борьба за Кубок Стэнли накаляется

В Национальной хоккейной лиге стартовал розыгрыш второго раунда плей-офф, и до него дошли не все фавориты.

"Нью-Йорк Рейнджерс" – "Каролина Харрикейнс". 8 мая, 04:00 (время Астаны)

"Рейнджеры" и "ураганы" первыми начали второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. Это четвертьфинал общего розыгрыша или полуфинал Восточной конференции. В Нью-Йорке состоится второй матч, после чего серия на две игры переедет в Каролину. В первой встрече в "Большом яблоке" хозяева вырвали победу со счетом 4:3 и теперь ведут в серии 1-0.

"Рейнджерс" и "Харрикейнс" стали лидерами Востока по итогам регулярного чемпионата. Представители Нью-Йорка заняли первое место, а команда из Каролины – второе. Разница между ними составила всего три очка. "Копы" идеально прошли первый раунд плей-офф, выиграв сразу все четыре матча у "Вашингтон Кэпиталз". "Ураганы" же допустили лишь одну помарку и выиграли серию у "Нью-Йорс Айлендерс" со счетом 4-1.

Обе команды являются претендентами на Кубок Стэнли, и такая серия больше бы подошла к финальным разборкам, а не для стадии 1/4-й.

Обе команды не отсиживаются в обороне, пропагандируя атакующий хоккей. У "Каролины" длинная скамейка, позволяющая делать ротацию без ущерба для качества, когда даже четвертое звено будет не просто удерживать счет, а приносить результат.

При этом один проигранный матч в первом раунде позволил команде прочувствовать борьбу, тогда как "Рейнджеры", напротив, могут быть расслабленными из-за слишком легкого прохода. Это было заметно и в первом матче, когда гости могли перевести игру в овертайм.

Эксперты Olimpbet считают, что шансы команд во второй встрече примерно равны. Победитель матча: "Нью-Йорк Рейнджерс" – 1.97, "Каролина Харрикейнс" – 1.82. Оба соперника много забивали и в первом раунде, и в первом матче, поэтому стоит снова ожидать большое количество голов – Тот (5.5) Б – 1.96.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

"Даллас Старс" – "Колорадо Эвеланш". 8 мая, 06:30

Фото: Olimpbet

"Даллас Старс" – победители Западной конференции в регулярке. В первом раунде плей-офф они выбили из борьбы действующего обладателя Кубка Стэнли – "Вегас Голден Найтс", а это значит, что будет новый чемпион.

Серия вышла тяжелой и заняла все семь матчей. "Звезды", которые превосходили соперника по сезону, никак не могли влиться в игру, провалили две первые встречи на своем льду и лишь в решающей игре оформили выход во второй раунд.

"Колорадо" же более легко в предыдущей стадии расправился с "Виннипег Джетс". Причем канадцы в регулярке стали на Западе вторыми, а американцы – четвертыми. Но "лавины" не спасовали, проиграв лишь первый на матч на выезде и победив в четырех последующих.

Серия стартует в Далласе. У хозяев очень сбалансированный состав, где одинаково мощно могут сыграть все звенья. Но вот "Колорадо" является одним из самых неудобных соперников – из четырех встреч в сезоне у них удалось выиграть только последнюю. "Лавины" играют на высоких скоростях, являются одной из самых быстрых команд в Лиге. А "Звезды" первый раунд вытащили за счет физики, испытывая проблемы каждый раз, когда соперник начинал ускоряться.

По мнению аналитиков Olimpbet, хозяева первыми поведут в серии. Победитель матча: "Даллас Старс" – 1.73, "Колорадо Эвеланш" – 2.1. На то, что будет овертайм, предлагается коэффициент 4.13.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тыс. тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.