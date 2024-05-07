Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Борьба за Кубок Стэнли накаляется

&quot;Нью-Йорк Рейнджерс&quot; – &quot;Каролина Харрикейнс&quot;. 8 мая, 04:00 (время Астаны), фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 19:00 Фото: Olimpbet
В Национальной хоккейной лиге стартовал розыгрыш второго раунда плей-офф, и до него дошли не все фавориты.

"Нью-Йорк Рейнджерс" – "Каролина Харрикейнс". 8 мая, 04:00 (время Астаны)

"Рейнджеры" и "ураганы" первыми начали второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. Это четвертьфинал общего розыгрыша или полуфинал Восточной конференции. В Нью-Йорке состоится второй матч, после чего серия на две игры переедет в Каролину. В первой встрече в "Большом яблоке" хозяева вырвали победу со счетом 4:3 и теперь ведут в серии 1-0.

"Рейнджерс" и "Харрикейнс" стали лидерами Востока по итогам регулярного чемпионата. Представители Нью-Йорка заняли первое место, а команда из Каролины – второе. Разница между ними составила всего три очка. "Копы" идеально прошли первый раунд плей-офф, выиграв сразу все четыре матча у "Вашингтон Кэпиталз". "Ураганы" же допустили лишь одну помарку и выиграли серию у "Нью-Йорс Айлендерс" со счетом 4-1.

Обе команды являются претендентами на Кубок Стэнли, и такая серия больше бы подошла к финальным разборкам, а не для стадии 1/4-й.

Обе команды не отсиживаются в обороне, пропагандируя атакующий хоккей. У "Каролины" длинная скамейка, позволяющая делать ротацию без ущерба для качества, когда даже четвертое звено будет не просто удерживать счет, а приносить результат.

При этом один проигранный матч в первом раунде позволил команде прочувствовать борьбу, тогда как "Рейнджеры", напротив, могут быть расслабленными из-за слишком легкого прохода. Это было заметно и в первом матче, когда гости могли перевести игру в овертайм.

Эксперты Olimpbet считают, что шансы команд во второй встрече примерно равны. Победитель матча: "Нью-Йорк Рейнджерс" – 1.97, "Каролина Харрикейнс" – 1.82. Оба соперника много забивали и в первом раунде, и в первом матче, поэтому стоит снова ожидать большое количество голов – Тот (5.5) Б – 1.96.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

"Даллас Старс" – "Колорадо Эвеланш". 8 мая, 06:30

"Даллас Старс" – "Колорадо Эвеланш". 8 мая, 06:30, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 19:00

Фото: Olimpbet

"Даллас Старс" – победители Западной конференции в регулярке. В первом раунде плей-офф они выбили из борьбы действующего обладателя Кубка Стэнли – "Вегас Голден Найтс", а это значит, что будет новый чемпион.

Серия вышла тяжелой и заняла все семь матчей. "Звезды", которые превосходили соперника по сезону, никак не могли влиться в игру, провалили две первые встречи на своем льду и лишь в решающей игре оформили выход во второй раунд.

"Колорадо" же более легко в предыдущей стадии расправился с "Виннипег Джетс". Причем канадцы в регулярке стали на Западе вторыми, а американцы – четвертыми. Но "лавины" не спасовали, проиграв лишь первый на матч на выезде и победив в четырех последующих.

Серия стартует в Далласе. У хозяев очень сбалансированный состав, где одинаково мощно могут сыграть все звенья. Но вот "Колорадо" является одним из самых неудобных соперников – из четырех встреч в сезоне у них удалось выиграть только последнюю. "Лавины" играют на высоких скоростях, являются одной из самых быстрых команд в Лиге. А "Звезды" первый раунд вытащили за счет физики, испытывая проблемы каждый раз, когда соперник начинал ускоряться.

По мнению аналитиков Olimpbet, хозяева первыми поведут в серии. Победитель матча: "Даллас Старс" – 1.73, "Колорадо Эвеланш" – 2.1. На то, что будет овертайм, предлагается коэффициент 4.13.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тыс. тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Читайте также

&quot;Боруссия&quot; в шаге от финала Лиги чемпионов
"Боруссия" в шаге от финала Лиги чемпионов
Каратэ ЧЦА Золото
Казахстанские каратисты доминировали на чемпионате Центральной Азии
Казахстанские боксеры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Азии
Казахстанские боксеры завоевали 11 золотых медалей на чемпионате Азии
Айсулу Омарова
США 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: