Финал, который никто не ожидал. "Флорида" и "Эдмонтон" начинают борьбу за Кубок Стэнли

Букмекер в Казахстане №1 предлагает расклады на первый матч финальной серии за главный трофей Национальной хоккейной лиги.

Кубок Стэнли. Финал. "Флорида Пантерс" – "Эдмонтон Ойлерс". 9 июня, 05:00 (время Астаны)

Американо-канадское противостояние ожидает любителей хоккея в финальной серии НХЛ. У Кубка Стэнли в этом сезоне будет новый обладатель, так как чемпион прошлого года, "Вегас Голден Найтс", вылетел с турнира.

Серия начинается во Флориде. И местным "пантерам" это дает значительное преимущество. Финальную серию Восточной конференции против "Нью-Йорк Рейнджерс" подопечные Пола Мориса выиграли со счетом 4-2. Последний победный матч команда провела дома, и в финале Кубка Стэнли стартует на своем льду. То, что уже долгое время не нужно никуда переезжать, несомненно, является большим плюсом.

В прошлом году "Флорида" также до дошла до финала, где проиграла "Вегасу". Это стабильно крепкий клуб, но он ни разу не получал Кубок Стэнли, что еще больше добавляет мотивации.

По итогам регулярного чемпионата "пантеры" заняли третье место в Восточной конференции. На пути к финалу, помимо "рейнджеров" из Нью-Йорка, они выбили "Тампу-Бэй Лайтнинг" и "Бостон Брюинз". Этот клуб играет стабильно на всех линиях. У команды хорошая атака в лице Александра Баркова, Мэттью Ткачака и Картера Верхэге. А на страже ворот стоит россиянин Сергей Бобровский, во многом благодаря которому соперникам приходится очень сложно.

Если американская "Флорида" является в целом стабильным коллективом, то у канадского "Эдмонтона" игра строится от лидеров – Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Эта команда не настолько сбалансирована в своих линиях, как соперник.

Вообще канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года. Нынешний финал для нефтяников – уже прорыв. Они не доходили до такой стадии целых 19 лет. Регулярный чемпионат команда завершила на скромном пятом месте Западной конференции, но в финале выбила из борьбы со счетом 4-2 в серии "Даллас Старс", который в плей-офф вышел с первой строчки. А до этого "Эдмонтон" прошел "Ванкувер Кэнакс" и "Лос-Анджелес Кингз".

Вообще сезон для канадцев мог быть и провальным. Еще осенью они плелись в конце турнирной таблицы, но последовавшая смена тренера позволила совершить грандиозный прорыв. Возможно, Крис Кноблаух за столь короткий срок придумал, как относительно невзрачному коллективу добиваться успеха против более топовых оппонентов, о чем может говорить путь команды по окончанию "регулярки".

Вообще в плей-офф НХЛ в этом сезоне полно сюрпризов. Серии складывались самым неожиданным образом, а если бы по ходу сезона кто-то сказал, что финал Кубка Стэнли будет именно таким, никто бы ему не поверил.

В плюс "Эдмонтону" можно занести хорошую игру в большинстве. При этом у "Флориды" шире скамейка и глубже состав, что позволяет делать вариации, не проваливаясь в игре. Также "пантеры" играют достаточно жестко и наносят больше бросков по воротам соперника.

Эксперты Olimpbet предлагают следующие коэффициенты на основное время: П1 – 2.22, Х – 4.04, П2 – 2.93. Можно просто выбрать победителя матча: "Флорида" – 1.71, "" – 2.13. Ну и однозначно стоит ожидать результативной игры: Тот (5.5) Б – 1.86.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.