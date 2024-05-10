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Борец Динмухаммед Кошкар еще может поспорить за олимпийскую путевку

Борец Динмухаммед Кошкар еще может поспорить за олимпийскую путевку, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 05:48 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухамед Кошкар примет участие в утешительном раунде мирового отбора в Стамбуле (Турция), сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz, это стало возможным после того, как Рамаз Зоидзе (Грузия) в полуфинале категории до 67 килограммов выиграл у Лей Ли (Китай). Он стал финалистом и завоевал квоту.

Кошкар в свою очередь теперь выступит в утешительном раунде, так как ранее Зоидзе выиграл у него в 1/4.

В случае успеха Кошкар пробьётся в схватку за третье место. Если же казахстанец выиграет и её, то вместе со вторым обладателем "бронзы" поспорит за олимпийскую путевку. 

Ранее сообщалось, что на данный момент у казахстанских "классиков" четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.

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