Борец Динмухаммед Кошкар еще может поспорить за олимпийскую путевку

Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухамед Кошкар примет участие в утешительном раунде мирового отбора в Стамбуле (Турция), сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!



По информации Olympic.kz, это стало возможным после того, как Рамаз Зоидзе (Грузия) в полуфинале категории до 67 килограммов выиграл у Лей Ли (Китай). Он стал финалистом и завоевал квоту.

Кошкар в свою очередь теперь выступит в утешительном раунде, так как ранее Зоидзе выиграл у него в 1/4.

В случае успеха Кошкар пробьётся в схватку за третье место. Если же казахстанец выиграет и её, то вместе со вторым обладателем "бронзы" поспорит за олимпийскую путевку.

Ранее сообщалось, что на данный момент у казахстанских "классиков" четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.