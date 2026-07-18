Казахстанский борец завоевал "бронзу" международного турнира в Венгрии

В Будапеште (Венгрия) продолжается международный рейтинговый турнир по видам борьбы. Отличился здесь казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар, который завоевал "бронзу", сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 июля 2026 года рассказали в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:

"Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар стал бронзовым призером в весовой категории до 67 кг. В схватке за третье место он одержал победу над Славиком Галстяном (Армения)".

В женской борьбе Алтын Шагаева (до 59 кг) в схватке за бронзовую медаль уступила представительнице Норвегии Отелии Хёйе.

Также не смогла завоевать "бронзу" Ирина Кузнецова, выступавшая в весовой категории до 62 кг. Она проиграла индийской спортсменке Савите.

Отмечается, что сегодня на турнире будут разыграны оставшиеся комплекты наград в женской борьбе, а в соревнованиях по греко-римской борьбе на ковер выйдут спортсмены весовых категорий до 72 кг и до 87 кг.

2 июля 2026 года стало известно, что казахстанские борцы взяли три медали на чемпионате Азии U20 в Таиланде. Еркебулан Анапия стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг, бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Алпамыс Болатулы. Еще одну "бронзу" сборной принес Максим Украинцев.