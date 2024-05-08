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За неуплату алиментов арестовали бывшего футболиста московского ЦСКА

Алименты, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 05:42 Фото: championat
Чемпиона России в составе ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов 6 мая в бразильском городе Кампинас, сообщает Zakon.kz.

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37-летний форвард "Амазонас" был арестован перед матчем второго дивизиона чемпионата Бразилии против "Понте". Ночь футболист провел в тюрьме.

По словам адвоката, процесс, в рамках которого был выписан ордер на арест Жо, ведется втайне, поскольку в нем участвуют несовершеннолетние. У футболиста восемь детей, шестеро из которых внебрачные. Также по его словам сравнительно небольшой долг, из-за которого арестовали футболиста был оперативно погашен.

А в ночь на 8 мая в Париже "Боруссия" победила "ПСЖ" в ответном полуфинальным матче Лиги чемпионов.

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