Стали известны все финалисты еврокубковых футбольных турниров

Во втором полуфинальном матче Лиги Европы "Байер" на своем поле сыграл вничью с "Ромой". Счет - 2:2. В составе гостей два пенальти реализовал Леандро Паредес. У хозяев отличился Йосип Станишич, еще один мяч в свои ворота забил футболист "Ромы" Джанлука Манчини. В первом матче "Байер" обыграл "Рому" со счетом 2:0.



В финале немецкая команда сыграет с итальянской "Аталантой", которая на своем поле обыграла "Марсель" во втором полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в четверг, 9 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Адемола Лукман, Маттео Руджери и Эль Билал Туре. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. По сумме двух встреч итальянцы превзошли соперника и вышли в финал.

