Стали известны все финалисты еврокубковых футбольных турниров

В финале Лиги Европы, встретятся новоиспеченный чемпион Германии "Байер" из Леверкузена и итальянская "Аталанта" из Бергамо. Их встреча состоится 22 мая в ирландском Дублине, сообщает Zakon.kz.

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Во втором полуфинальном матче Лиги Европы "Байер" на своем поле сыграл вничью с "Ромой". Счет - 2:2. В составе гостей два пенальти реализовал Леандро Паредес. У хозяев отличился Йосип Станишич, еще один мяч в свои ворота забил футболист "Ромы" Джанлука Манчини. В первом матче "Байер" обыграл "Рому" со счетом 2:0.



What a night 🥵#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 9, 2024

В финале немецкая команда сыграет с итальянской "Аталантой", которая на своем поле обыграла "Марсель" во втором полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в четверг, 9 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Адемола Лукман, Маттео Руджери и Эль Билал Туре. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. По сумме двух встреч итальянцы превзошли соперника и вышли в финал.

Olympiacos will meet Fiorentina in the #UECLfinal ✅#UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 9, 2024

А вот в финале Лиги конференций, итальянская "Фиорентина" из Флоренции сыграет в Афинах с греческим "Олимпиакосом" из Пирея.

"Фиорентина" на выезде сыграла вничью со счетом 1:1 в ответной встрече с бельгийским "Брюгге". У хозяев забитым мячом отметился Ханс Ванакен, Лукас Бельтран реализовал пенальти и спас гостей от поражения. В первом матче 2 мая "Фиорентина" победила со счетом 3:2.

🔴⚪️ Olympiacos reach their first ever European final 🥳 #UECL pic.twitter.com/Sul9iQiUKq — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 9, 2024

Греческий "Олимпиакос" на своем поле обыграл английскую "Астон Виллу" во втором полуфинальном матче Лиги конференций. Встреча прошла в четверг, 9 мая, и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился Айюб Эль-Кааби. В первой встрече победу со счетом 4:2 также одержала греческая команда.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах. Действующим чемпионом является "Вест Хэм Юнайтед".

Ранее в финал главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов, пробились немецкая "Боруссия" из Дортмунда и самый титулованный клуб континента испанский "Реал" из Мадрида. Решающий матч чемпионской Лиги состоится 1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли".