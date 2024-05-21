Битва грандов и принципиальный реванш – в котировках букмекеров

На чемпионате мира по хоккею сегодня состоятся последние матчи группового этапа. В них топовые команды все еще будут решать свои турнирные задачи.

Группа А. Канада – Чехия. 21 мая, 19:20 (время Астаны)



В группе А сегодня определится команда, которая выйдет в плей-офф с первого места. И что интересно, в этой группе нет ни одной дружины, которая прошла бы все встречи без потери очков.



На данный момент лидирует Канада, которая в шести матчах набрала почти максимальное количество баллов – 17. "Кленовые листья" оступились только во встрече с Австрией, обыграв ее лишь в овертайме (7:6). Остальные пять побед были добыты в основное время – над Великобританией (4:2), Данией (5:1), Норвегией (4:1), Финляндией (5:3) и Швейцарией (3:2).



Чехия идет на втором месте, набрав в шести матчах 15 очков. Хозяйка турнира плохо стартовала, обыграв в первом матче Финляндию лишь в серии буллитов (1:0), а также потерпела поражение от Швейцарии в серии послематчевых бросков (1:2). В других четырех матчах были победы в основное время – над Норвегией (6:3), Данией (7:4), Австрией (4:0) и Великобританией (4:1).



Сборной Чехии, несомненно, помогает поддержка родных трибун. Но надо признать, что подопечные Радима Рулика на домашнем турнире не блещут, допуская ошибки и с более слабыми оппонентами.



Вратари НХЛ Лукаш Достал и Петр Мразек сменяют друг друга, но, видимо, утомились после сезона за океаном. Канада же привезла сильнейший состав, и ближе к плей-офф стала еще более сыгранной.



Эксперты Olimpbet считают, "кленовые листья" сохранят первое место в группе. Победитель матча: Канада – 1.52, Чехия – 2.51. Неплохой коэффициент предлагается на индивидуальный тотал – Канада (1.5) бол – 2.91.



Выигрывайте с Olimpbet дважды! Собирайте выигрышные коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и разбирайте призовой фонд в 3 млн тенге. Торопитесь, акция ICE EXPRESS уже стартовала!







Фото: Olimpbet





Группа В. Латвия – США. 21 мая, 19:20



Сборную Латвии уже окрестили одним из главных разочарований чемпионата мира. В прошлом году команда завоевала бронзу мирового первенства, а в этом году лишь в последнем матче может оформить выход в плей-офф. Но для этого необходимо самой выиграть в основное время, и чтобы в основное время свой последний матч в группе проиграла Словакия.



Тогда Латвия и Словакия сравняются по очкам, а так как в очной встрече подопечные Харийса Витолиньша выиграли (3:2 Б), то дальше пройдут именно они.



До этого Латвия потеряла очки, обыграв в овертайме Польшу (5:4) и Францию (3:2), обыграла Казахстан (2:0), а также разгромно уступила Германии (1:8) и Швеции (2:7). В этом году команда откровенно медленная и тактически слабая.



Американцы же задачу выхода в плей-офф уже решили. Они уже не догонят лидера группы Швецию, которая в шести матчах набрала максимальное количество очков – 18, и могут расслабиться.



В последнем матче команда добилась своей максимальной победы в группе, раскатав Казахстан (10:1). А до этого в основное время обыграла Польшу (4:1), Францию (5:0) и Германию (6:1), проиграв в овертайме Словакии (4:5) и на старте уступив Швеции (2:5).



Причиной нестабильности американцев является проблема с вратарями, по ходу турнира им пришлось ставить в ворота малоопытного 19-летнего Трея Огастина. Тем не менее состав у "звездно-полосатых" опытный и быстрый. К тому же ими движет желание взять реванш, ведь в прошлом году именно сенсационная победа над США принесла Латвии бронзу ЧМ.



Аналитики Olimpbet уверены, что США похоронит мечты Латвии о плей-офф. Победитель матча: Латвия – 5.89, США – 1.13. Ну а те, кто верит в еще одну сенсацию, может поставить на победу команды Витолиньша со счетом 1:0, 2:0 или 3:0 за нереальный кэф, который равен 107.



Футболка с автографом Роналду ждет своего владельца! Специально для казахстанских болельщиков Olimpbet проводит акцию "Короли футбола". Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие.