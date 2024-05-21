Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Битва грандов и принципиальный реванш – в котировках букмекеров

Битва грандов и принципиальный реванш – в котировках букмекеров, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 18:05 Фото: Olimpbet
На чемпионате мира по хоккею сегодня состоятся последние матчи группового этапа. В них топовые команды все еще будут решать свои турнирные задачи.

Группа А. Канада – Чехия. 21 мая, 19:20 (время Астаны)

В группе А сегодня определится команда, которая выйдет в плей-офф с первого места. И что интересно, в этой группе нет ни одной дружины, которая прошла бы все встречи без потери очков.

На данный момент лидирует Канада, которая в шести матчах набрала почти максимальное количество баллов – 17. "Кленовые листья" оступились только во встрече с Австрией, обыграв ее лишь в овертайме (7:6). Остальные пять побед были добыты в основное время – над Великобританией (4:2), Данией (5:1), Норвегией (4:1), Финляндией (5:3) и Швейцарией (3:2).

Чехия идет на втором месте, набрав в шести матчах 15 очков. Хозяйка турнира плохо стартовала, обыграв в первом матче Финляндию лишь в серии буллитов (1:0), а также потерпела поражение от Швейцарии в серии послематчевых бросков (1:2). В других четырех матчах были победы в основное время – над Норвегией (6:3), Данией (7:4), Австрией (4:0) и Великобританией (4:1).

Сборной Чехии, несомненно, помогает поддержка родных трибун. Но надо признать, что подопечные Радима Рулика на домашнем турнире не блещут, допуская ошибки и с более слабыми оппонентами.

Вратари НХЛ Лукаш Достал и Петр Мразек сменяют друг друга, но, видимо, утомились после сезона за океаном. Канада же привезла сильнейший состав, и ближе к плей-офф стала еще более сыгранной.

Эксперты Olimpbet считают, "кленовые листья" сохранят первое место в группе. Победитель матча: Канада – 1.52,   Чехия – 2.51. Неплохой коэффициент предлагается на индивидуальный тотал – Канада (1.5) бол – 2.91.

Выигрывайте с Olimpbet дважды! Собирайте выигрышные коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и разбирайте призовой фонд в 3 млн тенге. Торопитесь, акция ICE EXPRESS уже стартовала!


Битва грандов и принципиальный реванш – в котировках букмекеров , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 18:05

Фото: Olimpbet


Группа В. Латвия – США. 21 мая, 19:20

Сборную Латвии уже окрестили одним из главных разочарований чемпионата мира. В прошлом году команда завоевала бронзу мирового первенства, а в этом году лишь в последнем матче может оформить выход в плей-офф. Но для этого необходимо самой выиграть в основное время, и чтобы в основное время свой последний матч в группе проиграла Словакия.

Тогда Латвия и Словакия сравняются по очкам, а так как в очной встрече подопечные Харийса Витолиньша выиграли (3:2 Б), то дальше пройдут именно они.

До этого Латвия потеряла очки, обыграв в овертайме Польшу (5:4) и Францию (3:2), обыграла Казахстан (2:0), а также разгромно уступила Германии (1:8) и Швеции (2:7). В этом году команда откровенно медленная и тактически слабая.

Американцы же задачу выхода в плей-офф уже решили. Они уже не догонят лидера группы Швецию, которая в шести матчах набрала максимальное количество очков – 18, и могут расслабиться.

В последнем матче команда добилась своей максимальной победы в группе, раскатав Казахстан (10:1). А до этого в основное время обыграла Польшу (4:1), Францию (5:0) и Германию (6:1), проиграв в овертайме Словакии (4:5) и на старте уступив Швеции (2:5).

Причиной нестабильности американцев является проблема с вратарями, по ходу турнира им пришлось ставить в ворота малоопытного 19-летнего Трея Огастина. Тем не менее состав у "звездно-полосатых" опытный и быстрый. К тому же ими движет желание взять реванш, ведь в прошлом году именно сенсационная победа над США принесла Латвии бронзу ЧМ.

Аналитики Olimpbet уверены, что США похоронит мечты Латвии о плей-офф. Победитель матча: Латвия – 5.89, США – 1.13. Ну а те, кто верит в еще одну сенсацию, может поставить на победу команды Витолиньша со счетом 1:0, 2:0 или 3:0 за нереальный кэф, который равен 107.

Футболка с автографом Роналду ждет своего владельца! Специально для казахстанских болельщиков Olimpbet проводит акцию "Короли футбола". Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие.

Читайте также

Футбол Лучший игрок
Перспективный футболист Виртц получил ряд призов от Бундеслиги
Футбол Парад Сити
"Ман Сити" проведет чемпионский парад после финала Кубка Англии
Футбол Презент Игрокам
Игрок "Байера" заказал для коллег перстни с бриллиантами
Айсулу Омарова
2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
гибель президента Ирана, глава МИД КНР
Гибель президента Ирана, глава МИД КНР прибыл в Казахстан – главное за день
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: