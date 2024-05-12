Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанские вольники не смогли взять олимпийские квоты на отборе в Турции

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 20:05 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по вольной борьбе не смогла завоевать олимпийские квоты на мировом отборочном турнире в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Как отметили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, ранее нашим вольникам не хватало три путевки из шести возможных. На Олимпиаду-2024 борцы пробились в категориях до 86, 97 и 125 кг.

В Стамбуле задача перед командой стояла добрать квоты в весах до 57, 65, 74 килограммов. Однако квалифицироваться на ОИ-2024 не удалось.

Рахат Калжан (до 57 кг) в схватке за третье место проиграл китайцу Ваньхао Цзоу. Адлан Аскаров (до 65 кг) в утешительном раунде уступил Нургуну Скрябину (Россия). Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) в споре за "бронзу" потерпел поражение от албанца Чермена Валиева.

Читайте также

восхождение на Эверест
Анар Бурашева стала первой казашкой, покорившей Эверест
дзюдо
Казахстан остался без медалей в заключительный день Grand Slam по дзюдо в Астане
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; – &quot;Арсенал&quot;
Битва за чемпионство в АПЛ и борьба за место в Лиге чемпионов в Серии А
Елена Беляева
НОК РК Казахстан 2024 год Спортсмены Борьба
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: