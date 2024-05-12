Казахстанские вольники не смогли взять олимпийские квоты на отборе в Турции

Команда Казахстана по вольной борьбе не смогла завоевать олимпийские квоты на мировом отборочном турнире в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

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Как отметили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, ранее нашим вольникам не хватало три путевки из шести возможных. На Олимпиаду-2024 борцы пробились в категориях до 86, 97 и 125 кг.



В Стамбуле задача перед командой стояла добрать квоты в весах до 57, 65, 74 килограммов. Однако квалифицироваться на ОИ-2024 не удалось.

Рахат Калжан (до 57 кг) в схватке за третье место проиграл китайцу Ваньхао Цзоу. Адлан Аскаров (до 65 кг) в утешительном раунде уступил Нургуну Скрябину (Россия). Нуркожа Кайпанов (до 74 кг) в споре за "бронзу" потерпел поражение от албанца Чермена Валиева.