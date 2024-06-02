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Казахстанская боксерша завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже

Валентина Хальзова, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 12:34 Фото: НОК РК
Представительница сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова завоевала олимпийскую квоту на отборочном турнире в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

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Она билась в весовой категории до 75 килограммов, пишет Национальный олимпийский комитет (НОК РК).

Решающий стадией на пути к Олимпиаде стала победа на 1/4 финала мировой квалификации над спортсменкой из Колумбии Ширлейдис Ороско.

Первый раунд остался за Хальзовой, второй также прошел под ее диктовку. В итоге казахстанка выиграла бой и завоевала олимпийскую квоту.

Валентина Хальзова стала второй после Карины Ибрагимовой (57 кг) спортсменкой женской НСК РК по боксу участницей Олимпиады в Париже. Всего у нашей страны теперь 56 лицензий, отмечают в Министерстве туризма и спорта. Стоит отметить, что Хальзова – чемпионка мира 2016 года.

На пути к четвертьфиналу Хальзова победила Эрдентую Энкхбаатар из Монголии.

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