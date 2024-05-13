Кому достанется последнее место в Лиге чемпионов от Англии?

13 мая в английской Премьер-лиге встретятся "Астон Вилла" и "Ливерпуль", а в испанской Примере "Барселона" примет "Реал Сосьедад".

АПЛ. 37-й тур. "Астон Вилла" – "Ливерпуль". 14 мая, 00:00 (время Астаны).

К огромному сожалению многомиллионной армии поклонников "Ливерпуля" и лично Юргена Клоппа, на минувших выходных мерсисайдский клуб и его немецкий тренер лишились последних чемпионских иллюзий. У "скаузеров" не осталось даже теоретических шансов на завоевание титула в АПЛ.

А вот для "Астон Виллы", как ни парадоксально, все самое интересное только начинается, и матч против "красных" для бирмингемской команды самый, что ни на есть, судьбоносный. Победа сделает "вилланов" недосягаемыми для "Тоттенхэма" и обеспечит им четвертое итоговое место в таблице, а с этим – первую в истории клуба путевку в Лигу чемпионов.

"Астон Вилла" однажды участвовала в главном еврокубке, но было это уже более сорока лет назад, и тогда турнир назывался Кубком чемпионов. В текущем же сезоне "вилланы" впервые с 2010 года вышли на международную арену и добрались до полуфинала Лиги конференций. В общем, вошли во вкус.

Встреча крайне важна для "бордово-голубых", но можно ли их считать фаворитом в битве с расслабленным "Ливерпулем", который выиграл у "Астон Виллы" пять из шести предыдущих очных сражений при одной ничьей?

Эксперты Olimpbet полагают, что, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, шансы гостей на успех заметно предпочтительнее, чем у хозяев: П1 – 3.88, Х – 4.68, П2 – 1.77. Букмекер №1 в Казахстане считает "Ливерпуль" фаворитом и по угловым: П1 – 3, Х – 10.5, П2 – 1.55.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 35-й тур. "Барселона" – "Реал Сосьедад". 14 мая, 00:00

"Блауграна" уже давно лишилась надежд отстоять титул сильнейшего клуба Примеры. С другой стороны, она досрочно обеспечила себе место в зоне Лиги чемпионов. Казалось бы, у "Барсы" не осталось стимула на концовку национального первенства.

Однако руководство клуба поставило перед главным тренером "сине-гранатовых" задачу финишировать на месте не ниже второго, только в этом случае контракт с Хави Эрнандесом будет продлен.

Сейчас "Барселона" идет третьей, отставая от каталонских соседей из "Жироны" на два балла. Нетрудно подсчитать, что в случае домашней победы над гостями из Сан-Себастьяна команда Хави станет ближайшим преследователем уже завоевавшего трофей "Реала".

Обыграть на своем поле "Реал Сосьедад" – задача вроде бы не из разряда неразрешимых. Тем более, "Барса" в первом круге была сильнее басков на их поле. Однако последняя дуэль этих соперников в столице Каталонии, состоявшаяся год назад, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

Но сейчас аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что перспективы "блауграны" на благоприятный исход заметно предпочтительнее: П1 – 1.75, Х – 3.93, П2 – 4.78. Зато по желтым карточкам сан-себастьянцы – явные фавориты: П1 – 2.7, Х – 4.9, П2 – 1.9.

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