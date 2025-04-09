Какие сражения ожидают фанатов во второй день четвертьфиналов Лиги чемпионов

В ночь на 10 апреля пройдут еще два матча стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, где "Барселона" примет дома "Астон Виллу", а ПСЖ сыграет на своей арене с "Боруссией", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этих поединков болельщики в большом ожидании: чего же ждать от своих любимцев. Тем более после первых поражений фаворитов в лице "Реала" и "Баварии".

Несомненно, в предстоящих играх эксперты отдают минимальный успех хозяевам поля, они по всем прогнозам и наблюдениям имеют лучшие показатели.

Однако наставник "парижан" Луис Энрике вовсе не считает так и видит в англичанах грозную силу с их главным рулевым Унаи Эмери.

"В канун матча Лиги чемпионов ощущается совершенно иная энергия. Каждый тренер обладает своим стилем и способом управления составом. Для меня в футболе не существует фаворитов. Когда играли против "Ливерпуля", все говорили, что у нас меньше шансов. Сейчас осталось восемь команд, каждая из которых заслужила право находиться на этой стадии соревнования, и каждая из них способна пройти дальше. Много фаворитов вылетели из турнира. Нам предстоит сделать все необходимое и заслужить победу на поле". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

И ПСЖ, и "Барселона" сейчас находятся в наилучших кондициях, возглавляя турнирные таблицы в чемпионатах своих стран.

"Будет сложно, у них стабильная команда с сильными сторонами в атаке. Нужно контролировать и прессинговать их. Мы можем мечтать, но игроки и тренеры должны быть уверены в себе. Необходимо видеть, чего команда достигла благодаря упорной работе, и выкладываться по полной, чтобы продолжать в том же духе. "Барса" хочет оставаться непобежденной в этом году и должна выступить на максимуме возможностей против очень сильного соперника". Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

Начало поединков "Барселона" (Испания) – "Дортмунд-Б" (Германия) и ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия) запланировано в ночь на 10 апреля (00:00 по казахстанскому времени).

В первый игровой день четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА лондонский "Арсенал" разгромил дома мадридский "Реал" – 3:0, а немецкая "Бавария" в Мюнхене не справилась с миланским "Интером" – 1:2.