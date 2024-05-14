Отец боксера Фьюри ударил представителя команды Усика

13 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла пресс-конференция перед долгожданным боем британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. После мероприятия Фьюри-старший ударил головой члена команды украинского боксера, сообщает Zakon.kz.

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Спустя время 59-летний Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), принес свои извинения за поступок по отношению к члену команды чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).





"Искренние извинения всем, кто был замешан, так уж мы устроены. Эмоции и напряжение высоки, он повел себя очень неуважительно. Если ты приближаешься к человеку, который дерется, то тебе за это что-то будет. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявлял. Он упомянул моего сына, и на этом все закончилось, так что он должен был получить по заслугам". Джон Фьюри

Изначально встреча Тайсона Фьюри и Александра Усика должна была состоятся 17 февраля. Однако бой был перенесен на другой срок из-за травмы британского боксера во время спарринга.

Спортсмены теперь сразятся на этой неделе: 18 мая в Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Пока Фьюри и Усик готовятся к поединку, другой знаменитый боксер, мексиканец Сауль Канело Альварес, защитил пояс абсолютного чемпиона мира в четвертый раз.

А наш лучший боксер-профессионал Жанибек Алимханулы, по сведениям ряда источников, 13 июля в Лас-Вегасе проведет свой следующий бой. Казахстанский боксер, чемпион WBO и IBF в среднем весе будет защищать титул против Андрея Михайловича.

