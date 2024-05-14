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Майк Тайсон проверил пресс Джейка Пола на битве взглядов

Бокс Битва Взглядов , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:01 Фото: Instagram/jakepaul
Легендарный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон и популярный американский видеоблогер Джейк Пол впервые провели традиционную церемонию битвы взглядов в преддверии очного поединка. Ветеран ринга шутя проверил пресс молодого оппонента, сообщает Zakon.kz.

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Поединок между двумя известными американцами состоится 21 июля на 80-тысячной арене в Далласе (штат Техас).


За два месяца до встречи знаменитости провели дуэль взглядов, а также ответили на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции. Данный бой получил статус официального и его результат впишут на страницы каждого из боксеров.


К этому моменту в активе Джейка Пола девять побед (шесть досрочных) и одно поражение на профессиональном ринге. В последнем своем бою он два месяца назад нокаутом победил Райана Бурланда. 


В свою очередь, 57-летний Майк Тайсон поднимется на ринг впервые с 28 ноября 2020 года. Тогда он в рамках показательного поединка дрался с Роем Джонсом-младшим. Тот поединок продлился все восемь раундов по две минуты и завершился ничьей.


Подготовка и подогрев к бою между Майком Тайсоном и Джеком Полом началась еще три года назад. Однако по различным причинам встреча откладывалась и переносилась на неопределенный срок. 

Все же американцы 8 марта этого года поставили точку в дате очного противостояния, договорившись сразиться летом в Техасе.   

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