Шоу началось: Тайсон ударил блогера Пола на церемонии взвешивания

Разогрев боксерского поединка между легендарным Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом уже запущен в лучших его традициях. На церемонии взвешивания экс-чемпион мира в тяжелом весе влепил хорошую пощечину своему молодому оппоненту, сообщает Zakon.kz.

Все так быстро случилось на финальной битве взглядов. Тайсон показал, что шутки с ним не пройдут, и шоумен уже пропустил первый удар от знаменитого "Железного Майка".

Процесс взвешивания почти прошел тихо и мирно, пока 27-летний Пол не спровоцировал легендарного боксера. Только сам Джейк знает, намеренно или нечаянно он наступил на ногу Майку. Конечно, ветеран ринга отреагировал моментально.

Предстоящий бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь на 16 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" в Арлингтоне (США).

Блогер Джейк Пол в последние годы стал известным благодаря поединкам на ринге с профессиональными боксерами.

В его активе 10 побед при единственном поражении. Рекорд Тайсона насчитывает 50 побед и шесть поражений.

За два дня до этого матча легенда мирового бокса обещал не проигрывать своему молодому сопернику.