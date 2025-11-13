#АЭС в Казахстане
Спорт

Нуралы Алип прибыл в Казахстан перед матчем с Бельгией

Казахстан - Бельгия, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 07:00 Фото: Instagram/nurik028
На днях Нуралы Алип прибыл в Астану, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Астане проходят учебно-тренировочные сборы национальной команды Казахстана по футболу в рамках подготовки к заключительным матчам текущего года. С капитаном сборной Казахстана встретились журналисты агентства "Хабар" и уточнили о недавних слухах по поводу травмы.

"Я сам не понял, откуда появились новости, что я травмировался. У меня нет никакого повреждения. После матча за "Зенит" доктор у меня спросил, все ли в порядке. Я ответил: "Да, я хорошо себя чувствую". Перед матчем с Бельгией у нас прекрасный настрой. Будем играть своим стилем и навязывать свою игру". Нуралы Алип

В последней встрече квалификации чемпионата мира 2026 года национальная команда 15 ноября на "Астана Арене" примет Бельгию. Старт матча назначен на 19:00 по казахстанскому времени. 18 ноября казахстанцы в Хорватии проведут товарищеский матч с Фарерскими островами, который станет заключительной игрой в этом году.

В предстоящих встречах сборной не помогут лучший бомбардир в истории отечественной команды Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат из-за перебора желтых карточек.

Ранее Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах в Астане или Алматы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
