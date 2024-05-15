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Определилcя победитель Кубка Италии

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 03:00 Фото: Instagram/juventus
В ночь на 16 мая в матче "Аталанта" – "Ювентус" определился победитель Кубка Италии, сообщает Zakon.kz.

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В 15-й раз в своей истории "Ювентус" выиграл Кубок Италии! Старт к победе начался еще на четвертой минуте игры. Команда вышла вперед благодаря голу нападающего Душана Влаховича, откликнувшегося на передачу Андреа Камбьязо. Таким образом сразу был задан победный тон игры.

На этой победной ноте завершился и первый тайм. На 72-й минуте игры Душан Влахович забил второй мяч, но он был отменен системой VAR. Поэтому до свистка арбитра об окончании встречи счет остался прежним 1:0 в пользу "Ювентуса".

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 03:00

Фото: Instagram/juventus

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он вышел на замену на 59-й минуте и находился на поле практически полчаса.

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" впервые сыграет в Лиге чемпионов УЕФА в будущем сезоне после 42-летнего отсутствия в самом престижном турнире Европе.

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