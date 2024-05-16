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Гимнаст Милад Карими завоевал историческую для РК медаль в многоборье

Гимнаст Милад Карими завоевал историческую для РК медаль в многоборье, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 03:20 Фото: https://t.me/olympickz
Казахстанец Милад Карими успешно выступил в индивидуальном многоборье и стал серебряным призером чемпионата Азии в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz, в сумме Карими набрал 84,632 балла, что и принесло ему второе место.

Первое место занял Карлос Юло из Филиппин - 84,931. Замкнул тройку лучших Абдулла Азимов (Узбекистан) - 82,431 балла.

Отметим, что на ЧА разыгрывалась одна олимпийская квота в многоборье. Однако Милад Карими в борьбе за путевку не участвовал - он отобрался на Олимпиаду по итогам чемпионата мира-2023. Медаль Карими является исторической. Ранее никто из Казахстана на ЧА не поднимался на пьедестал в многоборье.

Ранее в середине апреля сообщалось, что Милад Карими победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

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