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Казахстанец победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе

Казахстанец победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 19:15 Фото: olympic.kz
Казахстанец Милад Карими 19 апреля завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета РК, казахстанский гимнаст стал лучшим в вольных упражнениях.

"В финале за свое выступление он набрал 14.766 балла, что и принесло ему победу. На втором месте расположился британец Люк Уайтхаус – 14.566. Третье место занял казахстанец Дмитрий Патанин – 14.500", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данном этапе Кубка мира за олимпийскую лицензию бьется Нариман Курбанов. Он пробился в финал упражнений на коне.

Ранее сообщалось, что Ибрагим Магомадов и Нурсултан Турсынов 15 апреля завоевали две медали на Чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан). 

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