ФИФА придумала новый метод борьбы с расизмом для футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) вскоре примет строгие меры по борьбе с расизмом на своих турнирах. Все ассоциации должны внести статью о санкциях за расизм в дисциплинарные кодексы, а игроки будут иметь право подавать знаки об оскорблениях специальным жестом, сообщает Zakon.kz.

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Главный футбольный орган мира обяжет все национальные федерации включить в свои дисциплинарные законы новую статью о санкциях за проявление расизма, вплоть до остановки матча.



Согласно этим правилам, любой игрок, который подвергся оскорблениям, теперь сможет дать знать арбитру, показав специальный жест. Если три таких действия будут зафиксированы от футболистов, то игру остановят.

FIFA long awaited “global stand against racism” sent to members. Includes retaining players being able to be racially abused 3 times in a game before it is abandoned pic.twitter.com/wYQEayfDFU — Rob Harris (@RobHarris) May 16, 2024

Футбольные функционеры также отметили, что будут добиваться признания расизма уголовным преступлением по всему миру, включая судебное преследование по всей строгости закона.

Помимо этого, ФИФА совместно с правительствами стран планирует продвигать образовательные программы на искоренение расизма в школах. Намечается создание комиссии по борьбе с расизмом, куда войдут экс-футболисты.

Фото: Instagram/realmadrid

В последнее время многие известные игроки подвергаются оскорблениям на этой почве, особенно сильно страдает от высказываний и поступков болельщиков лидер мадридского "Реала" Жуниор Винисиус.

Нападающий "сливочных" в 2023 году получил премию лучшего игрока Ла Лиги по версии Ассоциации футболистов Испании.

Также год назад форвард "Галактикос" Жуниор выиграл традиционную награду "Золотая самба", которая вручается лучшему футболисту Бразилии, который выступает за пределами страны.