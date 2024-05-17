Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ФИФА придумала новый метод борьбы с расизмом для футболистов

ФИФА придумала новый метод борьбы с расизмом для футболистов, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:07 Фото: inside.fifa.com
Международная федерация футбола (ФИФА) вскоре примет строгие меры по борьбе с расизмом на своих турнирах. Все ассоциации должны внести статью о санкциях за расизм в дисциплинарные кодексы, а игроки будут иметь право подавать знаки об оскорблениях специальным жестом, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Главный футбольный орган мира обяжет все национальные федерации включить в свои дисциплинарные законы новую статью о санкциях за проявление расизма, вплоть до остановки матча. 

Согласно этим правилам, любой игрок, который подвергся оскорблениям, теперь сможет дать знать арбитру, показав специальный жест. Если три таких действия будут зафиксированы от футболистов, то игру остановят.

Футбольные функционеры также отметили, что будут добиваться признания расизма уголовным преступлением по всему миру, включая судебное преследование по всей строгости закона. 

Помимо этого, ФИФА совместно с правительствами стран планирует продвигать образовательные программы на искоренение расизма в школах. Намечается создание комиссии по борьбе с расизмом, куда войдут экс-футболисты.

Футбол Лидер Реала, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:07

Фото: Instagram/realmadrid

В последнее время многие известные игроки подвергаются оскорблениям на этой почве, особенно сильно страдает от высказываний и поступков болельщиков лидер мадридского "Реала" Жуниор Винисиус. 

Нападающий "сливочных" в 2023 году получил премию лучшего игрока Ла Лиги по версии Ассоциации футболистов Испании.

Также год назад форвард "Галактикос" Жуниор выиграл традиционную награду "Золотая самба", которая вручается лучшему футболисту Бразилии, который выступает за пределами страны. 

Читайте также

Индор Хоккей Серебро КА-2024
Казахстан завоевал "серебро" на Кубке Азии-2024 по индор-хоккею
Куандык Шынасилов
FIFA ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сель может сойти в горах Алматинской области
Сель может сойти в горах Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: