ФИФА придумала новый метод борьбы с расизмом для футболистов

Главный футбольный орган мира обяжет все национальные федерации включить в свои дисциплинарные законы новую статью о санкциях за проявление расизма, вплоть до остановки матча.



Согласно этим правилам, любой игрок, который подвергся оскорблениям, теперь сможет дать знать арбитру, показав специальный жест. Если три таких действия будут зафиксированы от футболистов, то игру остановят.

FIFA long awaited “global stand against racism” sent to members. Includes retaining players being able to be racially abused 3 times in a game before it is abandoned pic.twitter.com/wYQEayfDFU