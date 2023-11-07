Бразильца Винисиуса выбрали лучшим игроком Ла Лиги

Лидер сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил премию лучшему игроку испанского чемпионата прошлого сезона по версии Ассоциации футболистов Испании, сообщает Zakon.kz.

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23-летний форвард "Галактикос" получил приз за удачные выступления в сезоне 2022/23. По итогам голосования футболистов Винисиуса признали лучшим игроком испанского первенства. Награду бразильцу вручили на гала-вечере Ассоциации футболистов Испании (AFE).

В прошедшем сезоне Винисиус отметился 10 голами и сделал девять результативных ассистов за 33 матча в Ла Лиге.

Винисиус также вошел в список сборной Бразилии на ноябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2026. Болельщики ожидают, что он будет одним из главных игроков в ближайших двух встречах в отсутствие лидера "пентакампионов" – Неймара, который восстанавливается после операции.

Сборной Бразилии предстоят очень серьезные матчи. 16 ноября она сыграет с Колумбией, а спустя пять дней ее ждет сражение с Аргентиной.