Бразильца Винисиуса выбрали лучшим игроком Ла Лиги
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23-летний форвард "Галактикос" получил приз за удачные выступления в сезоне 2022/23. По итогам голосования футболистов Винисиуса признали лучшим игроком испанского первенства. Награду бразильцу вручили на гала-вечере Ассоциации футболистов Испании (AFE).
🔝 ¡Enhorabuena, @ViniJr! 🔝— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2023
🏆👏 ¡Mejor jugador de la Liga 2022/23 para la @afefutbol! pic.twitter.com/ihIBSUhYDO
В прошедшем сезоне Винисиус отметился 10 голами и сделал девять результативных ассистов за 33 матча в Ла Лиге.
Винисиус также вошел в список сборной Бразилии на ноябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2026. Болельщики ожидают, что он будет одним из главных игроков в ближайших двух встречах в отсутствие лидера "пентакампионов" – Неймара, который восстанавливается после операции.
Сборной Бразилии предстоят очень серьезные матчи. 16 ноября она сыграет с Колумбией, а спустя пять дней ее ждет сражение с Аргентиной.