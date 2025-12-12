#Казахстан в сравнении
Спорт

Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА

Представитель команды по футзалу, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 04:59 Фото: Instagram/kff_team_futsal
12 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг мужских сборных команд по футзалу, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, сборная Казахстана по футзалу опустилась на девятое место в новом рейтинге ФИФА. До этого команда занимала восьмую строчку.

Лидирует в мировом рейтинге Бразилия, второе место занимает Португалия, а третью строчку взяла Испания.

Мужской рейтинг ФИФА по футзалу от 12 декабря 2025 года:

  1. Бразилия – 1674,04 очка;
  2. Португалия – 1536,17;
  3. Испания – 1529,67;
  4. Аргентина – 1515,75;
  5. Иран – 1484,23;
  6. Марокко – 1481,26;
  7. Россия – 1435,77;
  8. Украина – 1415,81;
  9. Казахстан – 1400,60;
  10. Франция – 1357,50.

Ранее определились соперники "Кайрата" и "Семея" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
