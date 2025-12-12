Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА
Фото: Instagram/kff_team_futsal
12 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг мужских сборных команд по футзалу, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, сборная Казахстана по футзалу опустилась на девятое место в новом рейтинге ФИФА. До этого команда занимала восьмую строчку.
Лидирует в мировом рейтинге Бразилия, второе место занимает Португалия, а третью строчку взяла Испания.
Мужской рейтинг ФИФА по футзалу от 12 декабря 2025 года:
- Бразилия – 1674,04 очка;
- Португалия – 1536,17;
- Испания – 1529,67;
- Аргентина – 1515,75;
- Иран – 1484,23;
- Марокко – 1481,26;
- Россия – 1435,77;
- Украина – 1415,81;
- Казахстан – 1400,60;
- Франция – 1357,50.
Ранее определились соперники "Кайрата" и "Семея" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript