Сборная Казахстана по футзалу узнала новое место в рейтинге ФИФА

12 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг мужских сборных команд по футзалу, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, сборная Казахстана по футзалу опустилась на девятое место в новом рейтинге ФИФА. До этого команда занимала восьмую строчку.

Лидирует в мировом рейтинге Бразилия, второе место занимает Португалия, а третью строчку взяла Испания.

Мужской рейтинг ФИФА по футзалу от 12 декабря 2025 года:

Бразилия – 1674,04 очка; Португалия – 1536,17; Испания – 1529,67; Аргентина – 1515,75; Иран – 1484,23; Марокко – 1481,26; Россия – 1435,77; Украина – 1415,81; Казахстан – 1400,60; Франция – 1357,50.

Ранее определились соперники "Кайрата" и "Семея" в 1/4 финала Лиги чемпионов.