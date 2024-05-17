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Казахстанец Куаныш Аскарбеков завоевал историческую бронзу по бочче

Казахстанец Куаныш Аскарбеков завоевал историческую бронзу по бочче, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 02:51 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Куаныш Аскарбеков стал первым казахстанским спортсменом, завоевавшим медаль на международных соревнованиях по бочче. Соревнования походили в финском Лахти, сообщает Zakon.kz.

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры еще одну бронзовую медаль в копилке национальной сборной завоевали Итиана Чингисханова, Александр Курмантаев и Куаныш Аскарбеков, выступавшие в командных соревнованиях.

Также в одиночном разряде Итиана Чингисханова заняла четвертое место, Меруерт Тлебалды – пятое, Балжан Булекпаева – шестое, Темирлан Алтынсары-восьмое. В парном разряде пара Темирлан Алтынсары и Аружан заняли шестое место.

27-31 мая в Астане пройдет чемпионат Казахстана по бочче.

Бочча – активно развивающийся вид спорта для игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника.

Ранее в декабре прошлого года в АСтане впервые прошел Кубок Казахстана по бочче. В Кубке страны по четырем классам приняли участие 57 спортсменов. С лучшими результатами за два дня на пьедестал победы вышли 34 мастера бочча. В их числе и спортсмены из Астаны.

Лучшим игроком Кубка среди женщин стала астанчанка Итиана Шынгысханкызы, лучшим среди мужчин стал павлодарец Александр Курмантай.

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