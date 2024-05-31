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Когда казахстанцы смогут участвовать в Паралимпиаде по бочча

Паралимпиада, спортсмены , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 13:51 Фото: Казахстанская федерация бочча
Вице-президент Казахстанской федерации бочча Аскар Хорошаш 31 мая 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, что необходимо казахстанским спортсменам, чтобы участвовать в Паралимпийских играх по бочча, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, есть ли у Казахстана продвижения по развитию паралимпийского вида спорта бочча на международной арене. Например, в Париже скоро пройдут Паралимпийские игры по 23 видам спорта, но в списке нет казахстанцев по данному виду спорта. Представители СМИ спросили у Аскара Хорошаша причины отсутствия наших спортсменов.

"Действительно, в этом году проходят Паралимпийские игры в Париже, но для того, чтобы участвовать в них, нужно набрать необходимое количество очков. Это достаточно большой объем работы. Как правило, участники Паралимпийских игр к этому идут 2-3 отборочных цикла. То есть, грубо говоря, от 8 до 12 лет, чтобы добрать достаточное количество очков", – ответил спикер.

По его словам, в рамках международного движения Казахстанская федерация бочча только в прошлом году стала членом BISFed (Boccia International Sports Federation), и только с прошлого года наши спортсмены начали активно участвовать.

"За это время мы участие приняли в трех челленджерах. В прошлом году – в двух – в Польше и Греции, а также приняли участие в Паралимпийских азиатских играх, где начали набирать первые очки. В этом году мы буквально в мае вернулись с челленджера в Финляндии, где впервые выиграли две бронзовые медали в индивидуальных и групповых соревнованиях. Очки мы начали набирать, но пока мы и наши спортсмены не входят в тот пул спортсменов, которые попадают на Паралимпийские игры", – дополнил Аскар Хорошаш.

Он отметил, что сейчас федерацией разработана программа "Дорога в Лос-Анджелес".

"Следующие Паралимпийские игры будут проходить там через четыре года. Мы выстроили программу, как будем готовить наших спортсменов. Большинство федераций в мире работают по 15-20 лет, а нам только три года. С прошлого года мы только заявились. Поэтому, конечно, сразу попасть на Паралимпийские игры нереально, прямо скажем. Но мы работаем над этим вопросом. Стратегически уверены, что достигнем задачи и примем участие в следующих Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе", – заключил вице-президент Казахстанской федерации бочча.

В период с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже (Франция) состоятся XVII Паралимпийские игры. На данный момент в активе казахстанских паралимпийцев пока 11 лицензий.

Тем временем в активе нашей основной сборной для поездки на летние Игры в Париж имеется 31 лицензия. Одними из последних данного успеха добились казахстанские фехтовальщики на этапе Кубка мира в Тбилиси (Грузия).

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