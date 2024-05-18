Казахстан завоевал "золото" и "серебро" на ЧА-2024 по спортивной гимнастике

На Чемпионате Азии по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Ташкенте (Узбекистан), 18 мая прошли финалы в нескольких упражнениях. По их итогам чемпионом Азии стал Нариман Курбанов, а Милад Карими удостоился серебряной медали, сообщает Zakon.kz.

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Гимн Казахстана прозвучал в честь Наримана Курбанова, который завоевал золотую медаль в упражнениях на коне. Стоит отметить, что наш гимнаст второй год подряд не имеет себе равных на континенте. В прошлом году Нариману не было равных на азиатском первенстве в Сингапуре.





Фото: Instagram/qaz_team_official

В финальном подходе Нариман Курбанов набрал 15.600 баллов, опередив хозяина соревнований Абдуллу Азимова (14.633) и иорданца Ахмад Абу Ал-Соуда (14.633).





Фото: Instagram/qaz_team_official

Другой наш гимнаст Милад Карим занял второе место на ЧА-2024 в вольных упражнениях, набрав за свои выступления 13.366 баллов. Здесь победителем соревнований стал филиппинец Карлос Юло (14.933), а "бронза" уезжает в Китай с Янжи Янгом (14.200).

19 мая в заключительный день чемпионата Азии в финале упражнений на перекладине за медаль будет выступать Милад Карими.

Это не первый успех казахстанских гимнастов на арене в Ташкенте. 16 мая Милад Карими завоевал историческую для Казахстана серебряную медаль в многоборье.