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Казахстан завоевал "золото" и "серебро" на ЧА-2024 по спортивной гимнастике

Спортивная гимнастика Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 20:30 Фото: Instagram/qaz_team_official
На Чемпионате Азии по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Ташкенте (Узбекистан), 18 мая прошли финалы в нескольких упражнениях. По их итогам чемпионом Азии стал Нариман Курбанов, а Милад Карими удостоился серебряной медали, сообщает Zakon.kz.

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Гимн Казахстана прозвучал в честь Наримана Курбанова, который завоевал золотую медаль в упражнениях на коне. Стоит отметить, что наш гимнаст второй год подряд не имеет себе равных на континенте. В прошлом году Нариману не было равных на азиатском первенстве в Сингапуре.

Спортивная гимнастика Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 20:30

Фото: Instagram/qaz_team_official

В финальном подходе Нариман Курбанов набрал 15.600 баллов, опередив хозяина соревнований Абдуллу Азимова (14.633) и иорданца Ахмад Абу Ал-Соуда (14.633).

Спортивная гимнастика Серебро ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 20:30

Фото: Instagram/qaz_team_official

Другой наш гимнаст Милад Карим занял второе место на ЧА-2024 в вольных упражнениях, набрав за свои выступления 13.366 баллов. Здесь победителем соревнований стал филиппинец Карлос Юло (14.933), а "бронза" уезжает в Китай с Янжи Янгом (14.200).

19 мая в заключительный день чемпионата Азии в финале упражнений на перекладине за медаль будет выступать Милад Карими.

Это не первый успех казахстанских гимнастов на арене в Ташкенте. 16 мая Милад Карими завоевал историческую для Казахстана серебряную медаль в многоборье. 

Куандык Шынасилов
Узбекистан 2024 год Гимнастика
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